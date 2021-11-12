Боец MMA и брат Хабиба Нурмагомедова задержан за наезд на полицейского

По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта в Каспийске правоохранители попытались остановить Toyota Camry под управлением неустановленного лица, с тонированными стеклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться по требованию сотрудников ДПС и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции. Служащий получил телесные повреждения. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего.