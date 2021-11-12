Maxima открывает в Ласнамяэ новый магазин и обещает цены, которых давно не видели в Эстонии

”Если эстонские СМИ в последнее время освещали действительно сумасшедшие цены в честь открытия в соседней стране, по случаю открытия магазина в Тондираба мы обещаем цены, которых давно не видели в Эстонии и которые вряд ли будут после этого”, — подтвердил генеральный директор MAXIMA Eesti Эдвинас Волкас. Так, в магазине Тондираба, который откроется 18 ноября, после открытия будут по действительно выгодной цене предлагаться свежее мясо, рыба, молочные продукты и выпечка. Все это в хорошем ассортименте и в основном от местных производителей.

”Мы также много лет работаем над тем, чтобы предлагать покупателям максимально широкий выбор местных продуктов питания, и, благодаря хорошему сотрудничеству с эстонскими производителями, львиная доля мясных, молочных и хлебобулочных продуктов — отечественного происхождения”, — сказал Эдвинас Волкас. Например, в Эстонии Maxima сотрудничает с сааремааским свиноводом и мастером по производству мясной продукции Frank Kutter, продукты которого вместе с другими продуктами открытого мясного прилавка можно будет по случаю открытия магазина в Тондираба приобрести по ценам на 25% дешевле. ”Это хорошая возможность дешево наполнить свои холодильники”, — сказал генеральный директор MAXIMA Eesti.

Как в день открытия, так и в последующие за ним выходные, помимо действительно выгодных цен в честь открытия, посетители магазина в Тондираба могут также насладиться различными видами развлечений, среди которых будут световое шоу, барабанщики и мастер воздушных шаров. Ежедневно в течение пяти дней для пяти посетителей будет разыгрываться возврат суммы, которую они потратили на свои покупательские корзины.