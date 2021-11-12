Maxima открывает в Ласнамяэ новый магазин и обещает цены, которых давно не видели в Эстонии(15)
”Если эстонские СМИ в последнее время освещали действительно сумасшедшие цены в честь открытия в соседней стране, по случаю открытия магазина в Тондираба мы обещаем цены, которых давно не видели в Эстонии и которые вряд ли будут после этого”, — подтвердил генеральный директор MAXIMA Eesti Эдвинас Волкас. Так, в магазине Тондираба, который откроется 18 ноября, после открытия будут по действительно выгодной цене предлагаться свежее мясо, рыба, молочные продукты и выпечка. Все это в хорошем ассортименте и в основном от местных производителей.
”Мы также много лет работаем над тем, чтобы предлагать покупателям максимально широкий выбор местных продуктов питания, и, благодаря хорошему сотрудничеству с эстонскими производителями, львиная доля мясных, молочных и хлебобулочных продуктов — отечественного происхождения”, — сказал Эдвинас Волкас. Например, в Эстонии Maxima сотрудничает с сааремааским свиноводом и мастером по производству мясной продукции Frank Kutter, продукты которого вместе с другими продуктами открытого мясного прилавка можно будет по случаю открытия магазина в Тондираба приобрести по ценам на 25% дешевле. ”Это хорошая возможность дешево наполнить свои холодильники”, — сказал генеральный директор MAXIMA Eesti.
Как в день открытия, так и в последующие за ним выходные, помимо действительно выгодных цен в честь открытия, посетители магазина в Тондираба могут также насладиться различными видами развлечений, среди которых будут световое шоу, барабанщики и мастер воздушных шаров. Ежедневно в течение пяти дней для пяти посетителей будет разыгрываться возврат суммы, которую они потратили на свои покупательские корзины.
Открытием магазина Tondiraba XX MAXIMA Eesti также объявляет открытым рождественский сезон. Уже сейчас первые рождественские витрины открыты в магазинах Maxima по всей Эстонии. В этот рождественский сезон компания розничной торговли обещает большой выбор игрушек, действительно со вкусом оформленные рождественские украшения и лучшие продукты для рождественского стола — все по выгодным ценам Maxima.
Магазин в Тондираба стал 22 супермаркетом Maxima XX в Эстонии. Предприятие инвестировало в строительство нового магазина 3,5 миллиона евро. Его строительство началось в феврале, а построено здание было к октябрю. В новом магазине используется как светодиодное освещение, так и самое экологически чистое холодильное оборудование на базе CO2, которое является более энергоэффективным, позволяет использовать остаточное тепло для обогрева здания и повторно использовать воду. Общая площадь брутто нового магазина в Ласнамяэ составляет 3173,3 м2, а общая площадь участка недвижимости — 13 975 м2.
Подобно магазину Maxima, который был открыт 21 октября в Лаагри, магазин в Тондираба также очень ждали в районе, поэтому предприятие розничной торговли сделало все возможное, чтобы обеспечить клиентам все удобства. Так, у магазина, который скоро откроется, имеется одна из самых больших парковок среди магазинов Maxima в Эстонии — она вмещает около 250 автомобилей. Кроме того, есть умная стоянка Bikeep для десяти велосипедов и точки зарядки для пяти скутеров.
При открытии Tondiraba Maxima соблюдаются все действующие в стране коронавирусные ограничения, при посещении магазина в период открытия обеспечивается безопасность во всех отношениях. Среди прочего, MAXIMA Eesti ввела дополнительные меры для обеспечения достаточного расстояния между посетителями, чтобы защитить как посетителей, так и сотрудников компании. Посетителям, приходящим в магазин без масок, предприятие будет раздавать их бесплатно.