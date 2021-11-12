Владимир Свет: Ласнамяэ на пятом месте по заражаемости в Таллинне
"После введения правительственных ограничений и решения мэрии Таллинна отправить на дистанционное обучение учеников 4-8-х классов число новых выявленных случаев COVID-19 пошло на спад. Тем не менее, люди по-прежнему заражаются и многие из них переносят болезнь в тяжкой форме. Сейчас вакцинация является самым действенным способом защитить себя и своих близких — она значительно снижает риск заражения, а при необходимости помогает перенести болезнь в более легкой форме", — напомнил Владимир Свет.
Стоит отметить, что ситуация с распространением COVID-19 в Таллинне выглядит заметно лучше, чем во многих других муниципалитетах. "В отличие от весенней эпидемии, когда по заболеваемости Ласнамяэ лидировал среди столичных районов, сегодня ситуация изменилось. Если смотреть статистику заражений из расчета на 100 000 жителей, то Ласнамяэ с показателем в 430 человек находится на пятом месте среди восьми районов. Хуже всего ситуация в Кесклинне (509 на 100 000) и Хааберсти (477 на 100 000) и лучше всего в Пирита (377 на 100 000)", — уточнил старейшина Ласнамяэ.
Доля вакцинированных жителей Ласнамяэ постоянно растет. Согласно данным Департамента здоровья, по состоянию на прошлую неделю было вакцинацию свыше 60% совершеннолетних ласнамяэсцев. "Спасибо всем тем, кто вакцинировался! Так мы защищаем не только себя, но и членов своей семьи, друзей, коллег и других людей", — пишет центрист.
В августе-сентябре Ласнамяэ дважды объехали вакцинационные автобусы, возможностями которых воспользовались тысячи людей, добавил Свет. "Также проводилась вакцинация в торговых центрах, в нескольких школах и на крупных мероприятиях. Сейчас стационарные пункты вакцинации в районе открыты в Культурном центре "Линдакиви" и в экспресс-клинике Confido в торговом центре Lasnamäe Centrum.
С 15 ноября в Ласнамяэ начнется беспрецедентная по своим масштабам вакцинационная кампания. Откроется три пункта вакцинации — в Культурном центре Линдакиви, перед Maxima XXX на Линнамяэ и в торговом центре Юлемисте. Они будут будут работать по рабочим дням с 12 до 19 и в выходные с 10 до 17 до конца года и, при необходимости, смогут продолжить работу и в 2022 году. Вакцинация продолжится и в клиника Confido в Lasnamäe Centrum.
Во всех четырех вышеназванных местах можно также проконсультироваться со специалистом на тему вакцинации. Доступны будут все имеющиеся в стране вакцины — Pfizer, Moderna и Jannsen. На месте можно получить как первую и вторую, так и бустерную дозу вакцины. Последнюю рекомендуется делать, если с момента завершения курса вакцинации прошло полгода. Призываю горожан воспользоваться этой возможностью и сделать вакцину", — резюмировал Владимир.