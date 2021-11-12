Новости России
12.11.2021, 09:12

Пыточный конвейер в российских тюрьмах: основатель Gulagu.net объявлен в розыск

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Фото: Владимир Осечкин, Facebook
Фото: Владимир Осечкин, Facebook
МВД России объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на базу данных ведомства, пишет Газета.

Правозащитника разыскивают по статье УК, однако сама статья не указана.

Осечкина уже объявляли в розыск, тогда он был отпущен под подписку о невыезде.

28 октября МВД РФ объявило в федеральный розыск Сергея Савельева, передавшего порталу Gulagu.net видеоархив пыток в отношении заключенных в саратовской тюремной больнице. 10 ноября уголовное дело против Савельева было прекращено.

В начале октября портал Gulagu.net опубликовал кадры с изнасилованиями и избиением заключенных сразу в нескольких российских исправительных учреждениях. Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам надругательств и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия.

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