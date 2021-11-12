Пыточный конвейер в российских тюрьмах: основатель Gulagu.net объявлен в розыск

Правозащитника разыскивают по статье УК, однако сама статья не указана.

Осечкина уже объявляли в розыск, тогда он был отпущен под подписку о невыезде.

28 октября МВД РФ объявило в федеральный розыск Сергея Савельева, передавшего порталу Gulagu.net видеоархив пыток в отношении заключенных в саратовской тюремной больнице. 10 ноября уголовное дело против Савельева было прекращено.

В начале октября портал Gulagu.net опубликовал кадры с изнасилованиями и избиением заключенных сразу в нескольких российских исправительных учреждениях. Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам надругательств и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия.

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