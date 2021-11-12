12.11.2021, 10:55
В Сингапуре власти перестанут оплачивать лечение не вакцинированным от коронавируса людям
ZUMAPRESS.com
Граждане Сингапура, которые не сделали прививку от коронавируса, за лечение в стационаре будут вынуждены заплатить больше $18 тыс, сообщает "Газета" со ссылкой на The Straits Times.
”Средний счет без учета программ государственного страхования составит 25 тыс. [сингапурских] долларов, что будет включать нахождение в реанимации, курс антиковидной терапии”, — рассказали в Сингапурском минздраве.
Для непривитых граждан Сингапура и иностранцев, которые имеют статус постоянного жителя, часть этой суммы будет оплачена за счет социальной страховки — однако остаток суммы все равно будет значительным, около $2,9 тыс.
Ранее стало известно, что в Сингапуре власти перестанут оплачивать лечение COVID-19 невакцинированным.
По данным властей, в Сингапуре 85% граждан вакцинированы против коронавируса.