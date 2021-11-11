В Латвии запретили использование георгиевских лент

К третьему чтению поправок депутат Николай Кабанов подал предложение исключить из запрета использование георгиевской ленты во время памятных мероприятий в местах военных захоронений и у памятников погибшим на войне, в рамках реконструкции военных событий, а также на мероприятиях с участием иностранных дипломатов, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Однако комиссия Сейма по правам человека и общественным делам, выслушав представителей Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности, Государственной полиции и других ведомств, это предложение отклонила. Также предложение Кабанова было отклонено сегодня на заседании Сейма.

Ранее председатель комиссии по правам человека Артус Кайминьш заявил, что, принимая во внимание экспансию России на Украине и тоталитарную идеологию России в отношении республик бывшего СССР, у Латвии есть основания видеть достаточную угрозу своему демократическому устройству и безопасности. "Запрет георгиевской ленты ограничит такие идеологические проявления. Мы должны продемонстрировать, что мы против использования этих лент на публичных мероприятиях", — сказал Кайминьш, добавив, что не приемлет ценности, которые символизирует эта лента, так же, как ценности пиратского флага.

В настоящее время закон о безопасности общественных развлекательных и праздничных мероприятий и закон о собраниях, шествиях и пикетах запрещает использование, в том числе в стилизованной форме, флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков СС и советских символов — серпа и молота с пятиконечной звездой, за исключением случаев, когда цель их использования не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных преступлений.