Офис или фриланс: что выбрать?

Все начинающие digital-специалисты мечутся, пытаясь найти для себя идеальный формат. Одних привлекает фриланс и возможность быть в свободном полёте, не зависеть от начальства. В то же время работа в компании гарантирует стабильные деньги, понятный график и постоянное общение с командой.

Когда выпускники просят меня подсказать, в какую сторону пойти, я всегда говорю, что выбор нужно принимать разумно. Нужно прислушаться к себе, оценить свои сильные стороны и взвесить все за и против. Давайте разбираться, чем фриланс отличается от офиса и как понять, какой из форматов подойдет лично вам.

Фриланс



Фрилансер работает на себя и не привязан к какой-то одной компании. Он может вести несколько проектов сразу и работать из любой локации.

Плюсы

Руководитель не стоит над душой. Вы сами контролируете свою работу, а с заказчиком делитесь только результатами.

Вы не привязаны к месту. И прелесть не только в том, что вы можете работать в пижаме из кровати или в кафе, потягивая латте. Работу можно организовать во время путешествия и даже переезда в другую страну.

Можно выбирать проекты. Не хотите сотрудничать с бьюти-индустрией или агентствами недвижимости? Или нравится работать с блогерами или малым бизнесом? Вы всегда вольны выбирать проекты себе по душе.

Work-life balance. Если грамотно подойти к тайм-менеджменту, можно найти больше времени для жизни и любимых занятий. Чаще общаться с близкими, пойти прогуляться по парку посреди дня или записаться на курсы. Вы сами определяете объем работы и оптимальное время для её исполнения.

Подводные камни

Фриланс часто романтизируют, но нужно понимать, что эта история не для всех. Такой формат подойдёт только тем, кто умеет распоряжаться временем и брать на себя ответственность. Также нужно быть готовыми к тому, что вы: