Офис или фриланс: что выбрать?
Все начинающие digital-специалисты мечутся, пытаясь найти для себя идеальный формат. Одних привлекает фриланс и возможность быть в свободном полёте, не зависеть от начальства. В то же время работа в компании гарантирует стабильные деньги, понятный график и постоянное общение с командой.
Когда выпускники просят меня подсказать, в какую сторону пойти, я всегда говорю, что выбор нужно принимать разумно. Нужно прислушаться к себе, оценить свои сильные стороны и взвесить все за и против. Давайте разбираться, чем фриланс отличается от офиса и как понять, какой из форматов подойдет лично вам.
Фриланс
Фрилансер работает на себя и не привязан к какой-то одной компании. Он может вести несколько проектов сразу и работать из любой локации.
Плюсы
Руководитель не стоит над душой. Вы сами контролируете свою работу, а с заказчиком делитесь только результатами.
Вы не привязаны к месту. И прелесть не только в том, что вы можете работать в пижаме из кровати или в кафе, потягивая латте. Работу можно организовать во время путешествия и даже переезда в другую страну.
Можно выбирать проекты. Не хотите сотрудничать с бьюти-индустрией или агентствами недвижимости? Или нравится работать с блогерами или малым бизнесом? Вы всегда вольны выбирать проекты себе по душе.
Work-life balance. Если грамотно подойти к тайм-менеджменту, можно найти больше времени для жизни и любимых занятий. Чаще общаться с близкими, пойти прогуляться по парку посреди дня или записаться на курсы. Вы сами определяете объем работы и оптимальное время для её исполнения.
Подводные камни
Фриланс часто романтизируют, но нужно понимать, что эта история не для всех. Такой формат подойдёт только тем, кто умеет распоряжаться временем и брать на себя ответственность. Также нужно быть готовыми к тому, что вы:
Будете перерабатывать. На фрилансе нет чёткого рабочего дня и фиксированной зарплаты. Поэтому в начале пути новички часто набирают слишком много проектов, чтобы заработать достаточно, забывают отдыхать и быстро выгорают. Со временем можно научиться устанавливать собственные правила и организовать удобный режим дня.
Испытаете дисциплину на прочность. Умение вписаться в дедлайн –– один из важнейших скиллов фрилансера. Но, когда под боком ходит кот, в двух шагах холодильник, а на Netflix вышел новый сериал, сосредоточиться будет трудно. Не говоря уже про работу под пальмой у моря. Так могут единицы.
Будете оторваны от команды. Быть фрилансером, значит быть волком-одиночкой. Вы редко общаетесь с коллегами, не ходите на корпоративные ивенты и митинги. Если у вас высокая потребность в общении, такая изоляция может стать большим испытанием.
Столкнётесь с нестабильностью. Всё может пойти немного не по плану — внезапная простуда, отвалившийся проект, недобросовестный заказчик. Всегда есть риск заработать меньше, чем вы рассчитывали.
Возьмёте всё на себя. Вам придётся самим искать проекты, вести переговоры с заказчиками, составлять договора и ценовые предложения. По крайней мере в первое время.
Работа в офисе
Сейчас digital-специалисты часто работают на удалёнке и кажется, что этот формат очень похож на фриланс. Да, вы тоже можете работать из домашнего офиса и сидеть в пижамных штанах на созвонах. Но в этом случае вы зависите от компании и работаете по чёткому графику.
Плюсы
+ 10 к спокойствию. Вам не нужно в панике искать заказчиков, составлять бесконечные планы с дедлайнами и разбираться с тайм-менеджментом. Вы работаете в строго оговоренные часы, уходите на законные выходные и в целом, чувствуете больше уверенности в завтрашнем дне.
Командная работа. Даже в удалённом формате, вы всё-равно постоянно чатитесь с коллегами, ходите на созвоны, участвуете в обсуждениях. Это вдохновляет и заряжает, особенно когда процессы коммуникации выстроены грамотно, а в коллективе хорошая атмосфера.
Понятные задачи и KPI. На фрилансе иногда приходится самостоятельно собирать информацию о бизнесе и продукте, ставить цели. В компаниях процессы постановки задач и отслеживания KPI уже отточены. Вы всегда понимаете, что вам нужно делать.
Погружение в проект. В отличие от фриланса, где часто приходится вести сразу несколько проектов и нет времени, чтобы погружаться в них глубоко, здесь вы можете вдумчиво заниматься каждым кейсом и изучать все детали.
Подводные камни
Нужно ходить в офис. Даже если вы пришли на удалёнку, будьте готовы к гибридному графику. Часть недели вы работаете дома, а в остальное время приезжаете в офис.
Соблюдать корпоративные правила. Есть компании, в которых утро начинается с йоги, можно сидеть за любым рабочим столом и носить, что угодно. А есть консервативные фирмы со строгой иерархией в коллективе и дресс-кодом.
Разделять ценности компании. Здорово, если они совпадают с вашими, но может быть по-другому.
Меньше свободы. Сходить в кино посреди дня, поработать вечером, потому что с утра не варила голова или отказаться от проекта, который вам не по душе, будет сложно
Если после всех этих аргументов вы по-прежнему сомневаетесь в выборе, можно выбрать альтернативный вариант. Вы можете устроиться в компанию, а параллельно брать небольшие проекты, чтобы набить руку и набраться опыта. С одной стороны у вас будет стабильная зарплата, а с другой –– возможность распробовать работу фрилансера. А ещё вы можете пройти наш тест и узнать, насколько вы готовы к удалённой работе. Это поможет развеять оставшиеся сомнения и сделать правильный выбор.
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