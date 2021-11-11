Миграционный кризис на границе Беларуси: польские пограничники стреляют в воздух, Лукашенко грозит перекрыть газ

Согласно данным министерства обороны Польши, в среду через границу пытались нелегально перейти 468 мигрантов. 42 человека арестованы — им приказано покинуть территорию Польши и отправиться назад в Беларусь.

Наиболее острое противостояние в среду произошло около деревни Беловеж.

"Нападение началось, когда в военных стали бросать различные предметы, а затем попытались разрушить ограждение", — сообщает польское оборонное ведомство. Оно добавляет, что военнослужащие сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, в район также было направлено подкрепление. После этого ситуация успокоилась, и белорусские пограничники увели большинство мигрантов назад в лес.

Другая группа мигрантов попыталась прорвать границу в районе деревни Шудзялово. По утверждениям польских властей, здесь в одного из военных бросили палкой, и в ответ тот сделал предупредительные выстрелы в воздух. После этого нападавший сбежал, в результате инцидента никто не пострадал.

Польские власти предупреждают, что в течение дня они ожидают новых попыток прорыва. По оценкам Варшавы, на всей протяженности границы между Беларусью и Польшей находится несколько тысяч мигрантов, и их число может значительно возрасти.

Брюссель предупреждает, что, учитывая приближение зимы, кризис на границе грозит перерасти в гуманитарную катастрофу. Сотни мигрантов, среди которых много детей, ночуют в палатках, но температура по ночам уже начала опускаться ниже нуля. Некоторые спят прямо под открытым небом, в течение последних недель несколько человек скончались от переохлаждения.

Страны Балтии говорят об угрозе военного противостояния





Европейский союз считает, что миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии намеренно спровоцировал Александр Лукашенко, который, по его мнению, пытается отомстить за санкции, введенные после подавления протестов против фальсификации президентских выборов и милицейского насилия в 2020 году.