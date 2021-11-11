11.11.2021, 18:10
Игрок "Баварии" может потерять 384 тысячи евро из-за отказа от вакцинации
Фото: Scanpix
Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих может лишиться части зарплаты в связи с отказом от вакцинации от коронавируса, сообщает Bild.
Как сообщает РИА Новости, накануне Киммиха вывели из состава национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 из-за контакта с одноклубником Никласом Зюле, который сдал положительный тест на коронавирус.
Киммих был вынужден отправиться на карантин, поскольку ранее отказался от вакцинации. Мюнхенская "Бавария" вправе не выплачивать игроку зарплату за время его отсутствия: по данным источника, в результате недельного карантина Киммих может потерять 384 тысячи евро.
1 ноября парламент Германии принял закон, позволяющий работодателям не платить зарплату не вакцинированным сотрудникам, находящимся на карантине.