Бывший юниор ”Манчестер Сити” покончил с собой. Полиция считает, что виноват клуб

Вистен из Малави, но в детском возрасте вместе с семьей переехал в Англию, в академию "Манчестер Сити". Когда ему было 13, он получил серьезную травму колена и с ним расторгли контракт.

”Сити” после ухода защитника предложил ему варианты с ”Болтоном” и ”Кардиффом”, но того не устроили действия клуба. Игрок даже обратился к агенту.‎

В октябре 2020 года игрока нашли мертвым в доме родителей — Джереми совершил самоубийство. Клуб и футболисты основной команды сразу поддержали его семью и выразили соболезнования. Но следствие все равно запустилось — в поисках причин смерти парня, которому только-только исполнилось 18.

Более подробно об этом пишет sports.ru