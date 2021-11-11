11.11.2021, 16:10
Бывший юниор ”Манчестер Сити” покончил с собой. Полиция считает, что виноват клуб
Фото: Instagram
В Англии завершилось расследование смерти бывшего игрока академии ”Манчестер Сити” Джереми Вистена — и клуб обвинили в том, что он не оказал достаточную поддержку футболисту, решившему покончить с жизнью.
Вистен из Малави, но в детском возрасте вместе с семьей переехал в Англию, в академию "Манчестер Сити". Когда ему было 13, он получил серьезную травму колена и с ним расторгли контракт.
”Сити” после ухода защитника предложил ему варианты с ”Болтоном” и ”Кардиффом”, но того не устроили действия клуба. Игрок даже обратился к агенту.
В октябре 2020 года игрока нашли мертвым в доме родителей — Джереми совершил самоубийство. Клуб и футболисты основной команды сразу поддержали его семью и выразили соболезнования. Но следствие все равно запустилось — в поисках причин смерти парня, которому только-только исполнилось 18.
Более подробно об этом пишет sports.ru