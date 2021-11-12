Пять минут — и вы спокойны: таллиннский психолог рассказывает о простых техниках избавления от стресса

О том, что ”одна из несомненных и чистых радостей есть отдых после труда” говорил еще И.Кант.

А с точки зрения психологии, медицины и любого направления, объединяющего в себе тенденцию к физическому и психическому здоровью — отдых и релаксация являются необходимостью, а не просто радостью.

В прошлой статье мы говорили о том, как организовать свою деятельность максимально эффективно при переходе на режим работы из дома.

Но быть все время эффективными невозможно без правильного расслабления, переключения внимания и отдыха, который необходим нашей нервной системы,

Именно поэтому сегодня я хочу поделиться техниками ”перезагрузки”, которые будут полезны как после завершения рабочего дня, не важно — был ли он проведен в домашней обстановке или в офисе, так и просто для снятии напряжения при стрессе, нервном напряжении или сильном волнении. Они просты, эффективны, подходят каждому, кто нуждается в расслаблении, и не требуют специальной подготовки.

Итак, начнем:

Дыхание — основа нашей жизни. Множество техник построено на внимании к дыханию, и сейчас я бы хотела перечислить несколько из них:

Равное по ритму дыхание. Чтобы максимально быстро успокоиться и переключиться на режим "здесь и сейчас" начните дышать, считая до 4-х на вдохе в спокойном темпе. Досчитав до 4-х, начинайте выдыхать в том же темпе и также досчитав до 4-х. Продолжайте как минимум пару минут, делая упражнение вдумчиво и желательно представляя перед глазами цифры счета. Это поможет вам не концентрироваться на сторонних мыслях и дать себе пару минут качественного отдыха. Эта практика дыхания широко применяется в йоге и носит название Самавритти. Выполнять ее можно в любом месте и в любое время, когда чувствуете, что необходимо переключить фокус внимания и попросту ”выдохнуть”