Четвероногий герой: служебный пес Хуго нашел пропавшую пожилую женщину

"Мы проверили ее дом — свет горел, а дверь была незаперта, и было основание полагать, что она ушла из дома уже вечером предыдущего дня", рассказал майор полиции Лыунаской префектуры Арво Турба.

"К счастью, у нее был с собой телефон и она ответила на звонок, но ее речь была бессвязной и рассказать, где она находится, она не сумела. Было понятно, что она не могла уйти далеко от дома, мы наметили зону поисков и начали искать ее на местности в усиленном составе. Также к поискам мы привлекли и кинолога со служебной собакой", — сказал Турба.

Через три часа поиски увенчались успехом — бельгийская овчарка Хуго нашел женщину живой примерно в 600 метрах от дома.

"Недалеко от хутора Хуго удалось найти следы женщины на разосшей тропинке. Оттуда мы и пошли все дальше, пока Худо не вывел нас к женщине", — рассказал хозяин Хуго, кинолог Лыунаской префекуры Отть.

Медики осмотрели женщину, она немного простудилась, но в госпитализации не нуждалась, ее направили домой под опеку родных.

"Учитывая то, что вечером и ночью сейчас холодно, в таких поисках критическую роль играет время. Мы очень рады тому, что удалось спасти жизнь человека, и это произошло благодаря молодой служебной собаке, которая быстро нашла нуждающуюся в помощи женщину", — добавил полицейский.

Хуго отпразднует свой второй день рождения 6 декабря, в прошлую пятницу он закончил базовый курс Центра обучения служебных собак Академии внутренней защиты. В Лыунаскую префектуру он прибыл весной прошлого года и начал обучаться охране границы. Хуго работает в команде кордона Пиуза и готов прийти на помощь в любой уголок Южной Эстонии.