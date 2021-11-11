Какие проблемы могут возникнуть с купленным за границей телефоном?

Причина в том, что многие производители телефонов разделили для себя мир на разные регионы, и при разработке программного обеспечения для одного конкретного региона внимание уделяется только тому, чтобы телефон работал именно там. Поэтому может случиться так, что телефон, предназначенный, например, для рынка США, не ”распознает” услуги, предлагаемые в Эстонии.

”По этой причине местные операторы мобильной связи не могут гарантировать, что телефон, произведенный для другого региона, также будет без проблем работать в мобильных сетях Эстонии”, — прокомментировал ситуацию Танель Пеэп, руководитель по техническому обслуживанию Telia Eesti.

По словам Пеэпа, во время зарубежных поездок люди нередко сталкиваются с выгодными предложениями, делающими покупку устройств весьма привлекательной. Однако перед покупкой следует обдумать риск того, что не все функции купленного за границей телефона могут быть доступны на родине.

”Есть разные практические примеры и причины того, что может произойти с устройством произведенным для другого региона. Например, в таком устройстве чаще всего не работает Mobile ID, а также, с высокой вероятностью, звонки 4G или VoLTE, в некоторых случаях — платежные решения, связанные с 5G и NFC, или Единая карточка. Таких услуг и функций может быть и больше”, — сказал Пеэп.

Кроме того, не предназначенные для европейского региона телефоны не всегда поддерживают частоты мобильной сети, используемые в Европе.

У некоторых производителей также существуют отдельные, т. н. устройства для открытого рынка. Образно говоря, это устройства, предназначенные для продажи в торговых центрах и магазинах электроники с их собственным специфическим программным обеспечением. Как правило, такое программное обеспечение означает, что эти телефоны были протестированы в единичных сетях связи, и остается только надеяться на то, что в остальном мире эти телефоны будут работать более или менее так же.