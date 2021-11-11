Какие проблемы могут возникнуть с купленным за границей телефоном?(1)
Причина в том, что многие производители телефонов разделили для себя мир на разные регионы, и при разработке программного обеспечения для одного конкретного региона внимание уделяется только тому, чтобы телефон работал именно там. Поэтому может случиться так, что телефон, предназначенный, например, для рынка США, не ”распознает” услуги, предлагаемые в Эстонии.
”По этой причине местные операторы мобильной связи не могут гарантировать, что телефон, произведенный для другого региона, также будет без проблем работать в мобильных сетях Эстонии”, — прокомментировал ситуацию Танель Пеэп, руководитель по техническому обслуживанию Telia Eesti.
По словам Пеэпа, во время зарубежных поездок люди нередко сталкиваются с выгодными предложениями, делающими покупку устройств весьма привлекательной. Однако перед покупкой следует обдумать риск того, что не все функции купленного за границей телефона могут быть доступны на родине.
”Есть разные практические примеры и причины того, что может произойти с устройством произведенным для другого региона. Например, в таком устройстве чаще всего не работает Mobile ID, а также, с высокой вероятностью, звонки 4G или VoLTE, в некоторых случаях — платежные решения, связанные с 5G и NFC, или Единая карточка. Таких услуг и функций может быть и больше”, — сказал Пеэп.
Кроме того, не предназначенные для европейского региона телефоны не всегда поддерживают частоты мобильной сети, используемые в Европе.
У некоторых производителей также существуют отдельные, т. н. устройства для открытого рынка. Образно говоря, это устройства, предназначенные для продажи в торговых центрах и магазинах электроники с их собственным специфическим программным обеспечением. Как правило, такое программное обеспечение означает, что эти телефоны были протестированы в единичных сетях связи, и остается только надеяться на то, что в остальном мире эти телефоны будут работать более или менее так же.
Кроме того, есть примеры стартапов на азиатском рынке, чьи товары обычно продаются на AliExpress и в других аналогичных средах. Для подобных устройств обещают поддержку четырех SIM-карт, сопоставимую с автомобильным аккумулятором емкость батареи и т. д. В этих случаях зачастую даже сам производитель не знает, правда ли это и и как устройство работает в реальной жизни.
Все вышесказанное касается в первую очередь производственной стороны, но при покупке нового устройства необходимо также учитывать нюансы и риски, связанные с продажей.
А именно, сегодня создание электронного магазина базового уровня является относительно быстрым и легким делом. Благодаря этому на рынке действуют интернет-магазины самого разного качества. К сожалению, мало продавцов, которые реально вникают во все детали для обеспечения того, чтобы устройства, которые они продают или представляют, были предназначены для использования в разных странах, в том числе и в странах Балтии и Скандинавии.
”Порой устройства, предлагаемые в таких интернет-магазинах, даже не предназначены для европейского рынка и могут доставить пользователю массу неудобств и головной боли”, — добавил Пеэп.