11.11.2021, 12:35
Из-за лежащего на дороге мертвого медведя произошло несколько аварий
Tiit Blaat
Вчера в 19:23 поступило сообщение о том, что на 140 км шоссе Таллинн-Тарту в деревне Пиккнурме в волости Пылтсамаа на дороге лежит туша крупного животного, из-за которой уже два автомобиля получили небольшие повреждения.
Спасатели выяснили, что речь идет о медведе, погибшем в результате аварии ранее. Животное убрали с дороги. На место вызвали охотников, чтобы те занялись дальнейшими манипуляциями.
Спасатели просят сообщать в центр тревоги об авариях с животными, чтобы их останки не оставались лежать на дороге, создавая опасные ситуации.