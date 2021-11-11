Из-за лежащего на дороге мертвого медведя произошло несколько аварий

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Вчера в 19:23 поступило сообщение о том, что на 140 км шоссе Таллинн-Тарту в деревне Пиккнурме в волости Пылтсамаа на дороге лежит туша крупного животного, из-за которой уже два автомобиля получили небольшие повреждения.