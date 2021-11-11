Звери
11.11.2021, 12:35

Из-за лежащего на дороге мертвого медведя произошло несколько аварий

 
Foto on illlustreeriv
Foto on illlustreeriv
Tiit Blaat
Вчера в 19:23 поступило сообщение о том, что на 140 км шоссе Таллинн-Тарту в деревне Пиккнурме в волости Пылтсамаа на дороге лежит туша крупного животного, из-за которой уже два автомобиля получили небольшие повреждения.

Спасатели выяснили, что речь идет о медведе, погибшем в результате аварии ранее. Животное убрали с дороги. На место вызвали охотников, чтобы те занялись дальнейшими манипуляциями.

Спасатели просят сообщать в центр тревоги об авариях с животными, чтобы их останки не оставались лежать на дороге, создавая опасные ситуации.

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