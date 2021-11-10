10.11.2021, 19:50
ВИДЕО | Соратники Навального рассказали о тайных любовницах Путина, Шойгу и Лаврова(22)
На канале "Навальный LIVE" вышло видео про любовниц путинской элиты, в котором рассказывается о тайных любовницах Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу, Виктора Золотова и Антона Силуанова.
"Российские власти — главные защитники традиционных семейных ценностей, скреп и консерватизма. Но как обстоят дела с семейными ценностями у представителей путинской власти? И как так получается, что возлюбленные наших чиновников внезапно становятся миллиардерами, а их неофициальные дети получают в собственность роскошное имущество?" — значится в описании видео.