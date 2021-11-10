ВИДЕО | Соратники Навального рассказали о тайных любовницах Путина, Шойгу и Лаврова

"Российские власти — главные защитники традиционных семейных ценностей, скреп и консерватизма. Но как обстоят дела с семейными ценностями у представителей путинской власти? И как так получается, что возлюбленные наших чиновников внезапно становятся миллиардерами, а их неофициальные дети получают в собственность роскошное имущество?" — значится в описании видео.