КАК ЭТО БЫЛО | Сборная России проводит последний домашний матч отборочного турнира чемпионата мира-2022

После 8 туров сборная России набрала 19 очков. Это на 2 больше, чем у главных преследователей — сборной Хорватии. Правда, командам предстоит ещё очная встреча в Сплите (14.11).

Для Валерия Карпина и сборной России наступают ключевые матчи всего отборочного цикла на Чемпионат мира в Катаре. Сейчас у сборной России есть шанс остаться на первом месте в группе и выйти на предстоящий мундиаль с первого места, но для этого нужно сначала обыграть Кипр, а потом не проиграть в гостях сборной Хорватии.

Киприоты ни на что не претендуют, ситуация на данный момент такая — Кипр шестой и имеет после восьми туров всего пять очков в активе. В оставшихся матчах мотивация лишь одна: проиграть свои матчи не так крупно, как Мальта, и финишировать на предпоследней позиции.

Валерий Карпин должен найти достаточно мотивации для футболистов, чтобы все прошло буднично и спокойно. Именно это и требуется от сборной России в игре против Кипра.

Матч Россия — Кипр состоится в четверг, начало игры в 19.00,по эстонскому времени.