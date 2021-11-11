КАК ЭТО БЫЛО | Сборная России проводит последний домашний матч отборочного турнира чемпионата мира-2022
Сегодня сборная России по футболу проводит матч группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборной Кипра. Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Уже в самом начале матча Ерохин вывел россиян веред - 1:0.
После 8 туров сборная России набрала 19 очков. Это на 2 больше, чем у главных преследователей — сборной Хорватии. Правда, командам предстоит ещё очная встреча в Сплите (14.11).
Для Валерия Карпина и сборной России наступают ключевые матчи всего отборочного цикла на Чемпионат мира в Катаре. Сейчас у сборной России есть шанс остаться на первом месте в группе и выйти на предстоящий мундиаль с первого места, но для этого нужно сначала обыграть Кипр, а потом не проиграть в гостях сборной Хорватии.
Киприоты ни на что не претендуют, ситуация на данный момент такая — Кипр шестой и имеет после восьми туров всего пять очков в активе. В оставшихся матчах мотивация лишь одна: проиграть свои матчи не так крупно, как Мальта, и финишировать на предпоследней позиции.
Валерий Карпин должен найти достаточно мотивации для футболистов, чтобы все прошло буднично и спокойно. Именно это и требуется от сборной России в игре против Кипра.
Матч Россия — Кипр состоится в четверг, начало игры в 19.00,по эстонскому времени.