Больницы в беде: в корона-отделениях нехватка персонала. Врачи и медсестры устали

”Тот предел, когда мы больше не можем принимать новых больных, еще не достигнут, но он значительно ближе, чем две-три недели назад”, — подтвердил руководитель Лыунаского медицинского штаба доктор Юрий Карягин из Клиникума Тартуского университета. Он не говорил о нехватке коек или места, только о дефиците персонала, готового работать в ковид-отделениях.

”Врачи, медсестры, нянечки — люди устали и эмоционально измотаны. Это очень долгая война”, — отмечает Урмас Суле, медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья и одновременно глава Пярнуской больницы.