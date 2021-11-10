Эстонский экспресс
10.11.2021, 18:31

Больницы в беде: в корона-отделениях нехватка персонала. Врачи и медсестры устали

 
Кадри Ибрус
kadri.ibrus@epl.ee
НА ПРЕДЕЛЕ: В больницах снова более 400 корона-пациентов, и, поскольку количество заражений в последние недели значительно увеличилось, возможности медицинской системы уже приближаются к пределу возможностей.
НА ПРЕДЕЛЕ: В больницах снова более 400 корона-пациентов, и, поскольку количество заражений в последние недели значительно увеличилось, возможности медицинской системы уже приближаются к пределу возможностей.
Foto: Vallo Kruuser
Руководители больниц рассказали "Эстонскому экспрессу", что этой осенью ситуация хуже, чем весной, медики больше не хотят приходить в ковид-отделение.

”Тот предел, когда мы больше не можем принимать новых больных, еще не достигнут, но он значительно ближе, чем две-три недели назад”, — подтвердил руководитель Лыунаского медицинского штаба доктор Юрий Карягин из Клиникума Тартуского университета. Он не говорил о нехватке коек или места, только о дефиците персонала, готового работать в ковид-отделениях.

”Врачи, медсестры, нянечки — люди устали и эмоционально измотаны. Это очень долгая война”, — отмечает Урмас Суле, медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья и одновременно глава Пярнуской больницы.