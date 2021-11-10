Белорусский режиссер: "Происходящее на границе Польши нужно и Путину. Может произойти прорыв и основной вопрос — будет ли стрелять Польша"

Вчера, 9 ноября, на сцене Vaba Lava в Таллинне состоялся спектакль Error 403 Белорусского свободного театра о трагических событиях в Минске в августе 2020 года. После спектакля режиссеры Николай Халезин и Наталья Коляда обсудили с председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном события в Беларуси.

”Лукашенко это нужно для какого-то внутреннего напряжения. Он держится у власти только за счет того, что загружает силовиков, он очень щепетильно работает над их загрузкой. Потому что как только они станут свободными от работы, они сразу зададут вопрос: ”Почему мы удерживаем власть этого человека? Мало получаем” Плюс к этому у него есть некая мстительная константа по поводу Евросоюза, он хочет отомстить за то, что ЕС поддерживает белорусов и новую избранную власть”, — делится своим мнением режиссер, напоминая, что яркую поддержку белорусской оппозиции оказывают Литва и Польша, которым Лукашенко пытается отомстить.

”Но в основном это заказ его патрона Владимира Путина. Его в меньшей степени интересует дестабилизация в Беларуси, его интересует создание некого нового алгоритма давления на Европу”, — уверен Халезин, делая отсылку к Литве, Польше и Германии, где в свете миграционного кризиса вспыхнули внутренние конфликты.

Между тем режиссер не исключает, что у Лукашенко еще есть вера в то, что ЕС пойдет с ним на контакт после того, как часть мигрантов прорвется в Европу.

”Дальше нас ждет эскалация, повышение градуса. Уже на сегодняшний день можно говорить о 40-50 авиарейсах с Ближнего Востока и других регионов, которые привезут ”подкрепление” для границы”, — говорит о возможном новом наплыве нелегальных мигрантов.