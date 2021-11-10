10.11.2021, 17:10
Бой двух легенд: Федор Емельяненко ответил на вызов Роя Джонса
Фото: Scanpix
Как сообщает Gazeta.ru, российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко ответил на предложение бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Роя Джонса провести поединок по правилам бокса.
”С большим уважением отношусь к Джонсу как к великому спортсмену, человеку, легенде. Джонс — один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Выступить в таком бою — большая честь для меня. Мне интересны такие бои. Поединки именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым — нужен промоушн, который готов организовать такой бой. Нужно обсудить условия."
52-летний Джонс последний раз выходил в октагон год назад, когда провел выставочный поединок с Майком Тайсоном, по итогам которого судьи зафиксировали ничью.
23 октября Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве нокаутировал американского бойца Тимоти Джонсона. В профессиональной карьере Федора Емельяненко 46 поединков, в которых он одержал 40 побед и потерпел шесть поражений.