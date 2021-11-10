Бой двух легенд: Федор Емельяненко ответил на вызов Роя Джонса

”С большим уважением отношусь к Джонсу как к великому спортсмену, человеку, легенде. Джонс — один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Выступить в таком бою — большая честь для меня. Мне интересны такие бои. Поединки именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым — нужен промоушн, который готов организовать такой бой. Нужно обсудить условия."