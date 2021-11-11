Правда ли, что в Нидерландах запретили фильм ”Гостья из будущего” за дискриминацию геев?

Однако если перейти по предложенной ссылке, то окажется, что новость уже удалена. Впрочем, сайт до сих пор существует и кое-что сообщает о себе. В частности, он принадлежит зарегистрированному СМИ, хотя внизу есть приписка: ”Мы сменили формат, теперь только реальные новости в сатирическом ключе”. Как оказывается, сайт появился в начале того же 2012 года и распространял сатирические новости, подчёркивая их отличие от фейковых. Тем не менее не все воспринимали их правильно. Так, на новость РИА Fognews о признании сказки про Буратино экстремистской и разжигающей религиозную рознь отреагировал Николай Сванидзе, написав соответствующую статью в ”Ежедневном журнале”. Минкомсвязи пришлось опровергать ”новость” об обязательной регистрации блогов. А руководство Чеченской Республики планировало подать судебный иск в связи с публикацией информации об отмене платы за ЖКХ в этом регионе. Кроме того, агентство предсказало отставку министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Однако после затяжного периода финансовых проблем 4 сентября 2014 года сайт был закрыт, а домен перепродан.