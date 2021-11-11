Правда ли, что в Нидерландах запретили фильм ”Гостья из будущего” за дискриминацию геев?
Вот что сообщают некоторые ресурсы: ”Список запрещённых к показу на Западе советских фильмов пополнился. Очередной жертвой в войне европейской политики социальной толерантности и мультикультурализма против гомофобии пала любимая всеми "Гостья из будущего". Поводом для столь сурового судебного решения послужил иск, поданный международной неправительственной правозащитной организацией Human Rights Watch.
Претензии правозащитников звучат настолько несуразно, что в это просто невозможно было бы поверить, если не знать о других, не менее абсурдных исках. Итак, по мнению голландских представителей упомянутой организации, детский многосерийный фильм "Гостья из будущего" пропагандирует ни больше ни меньше дискриминацию на основе сексуальной ориентации. В качестве доказательства истец предоставил заключение проведённой культурологической экспертизы, в которой было указано, что "в изученном экспертами аудиовизуальном произведении имеются скрытые признаки присутствия пропаганды сексуальной дискриминации ввиду задействования в качестве главных отрицательных персонажей и противопоставления их положительным гетеросексуальным героям двух лиц одного пола, принадлежащих к одной социальной группе и испытывающих взаимную приязнь".
На основании заключения голландских экспертов-культурологов суд принял решение удовлетворить иск и ввести запрет на трансляции в эфире и распространение на физических носителях фильма "Гостья из будущего" на всей территории Голландии. Ну чтобы не травмировать тонкую душевную организацию представителей сексуальных меньшинств”. Далее сообщается, что ранее суд вынес аналогичное решение в отношении фильма ”Тимур и его команда”.
Эту информацию распространили такие ресурсы, как Zrpress, Fishki.net, ”Пикабу”, Dallas Telegraph, Gorod.tomsk.ru, Obzor.com.ua, ”Выборгские ведомости”, ”ЦентрАзия”, ”Русский портал” и др. Публикацию упоминал также портал ”Дилетант”.
Широкое распространение указанная новость получила восемь-девять лет назад, хотя встречается и в наши дни. Наиболее ранние сохранившиеся случаи её упоминания датированы серединой июля 2012 года. При этом, что характерно, на сайте организации Human Rights Watch, якобы подавшей иск, подобной информации нет. Вместо этого многие относительно ранние ресурсы ссылаются на новостной портал fognews.ru.
Однако если перейти по предложенной ссылке, то окажется, что новость уже удалена. Впрочем, сайт до сих пор существует и кое-что сообщает о себе. В частности, он принадлежит зарегистрированному СМИ, хотя внизу есть приписка: ”Мы сменили формат, теперь только реальные новости в сатирическом ключе”. Как оказывается, сайт появился в начале того же 2012 года и распространял сатирические новости, подчёркивая их отличие от фейковых. Тем не менее не все воспринимали их правильно. Так, на новость РИА Fognews о признании сказки про Буратино экстремистской и разжигающей религиозную рознь отреагировал Николай Сванидзе, написав соответствующую статью в ”Ежедневном журнале”. Минкомсвязи пришлось опровергать ”новость” об обязательной регистрации блогов. А руководство Чеченской Республики планировало подать судебный иск в связи с публикацией информации об отмене платы за ЖКХ в этом регионе. Кроме того, агентство предсказало отставку министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Однако после затяжного периода финансовых проблем 4 сентября 2014 года сайт был закрыт, а домен перепродан.
Отметим, что тем же летом 2012 года СМИ облетела новость о запрете показа мультсериала ”Ну, погоди!” в России в любое время, кроме ночного. Это якобы было вызвано сценами насилия и курения, коими изобилует мультсериал. Позднее эту информацию, которая родилась из неверного толкования слов работницы ВГТРК, опровергли в Роскомнадзоре. А прокатный рейтинг 18+, на который ссылались в СМИ, как оказалось, присвоен не советскому мультфильму, а шведскому порнофильму с тем же названием.