Знакомьтесь! Скворец — птица 2021 года

умело подражает не только голосам птиц, он способен воспроизводить звуки, которые слышит в природе и в городской среде: кваканье лягушек, скрип дверных петель, мяуканье кошки, стрекотанье мотоцикла.

Скворец — знатный певец. Мало того, он очень ловко имитирует пение многих других видов птиц, например, чечевицы, большого кроншнепа, серого журавля, галки, иволги, певчего дрозда, пеночки-веснички или стрижа, вводя порой в заблуждение даже опытного наблюдателя за птицами. Каково же бывает разочарование орнитолога, который выскакивает из дома, услышав звуки, издаваемые большим кроншнепом, а видит скворца! Скворец

Покидающие гнездо молодые скворцы способны озадачить своим видом. Они настолько невыразительны со своей блекло-бурой расцветкой, что может возникнуть вопрос, что это вообще за птицы такие. После линьки, которая происходит в конце лета и осенью, молодые скворцы обретают такое же оперение, что и взрослые птицы.

Но блестящее оперение и желтая окраска клюва характерны для скворца только ранней весной в период гнездования. Уже в июне, когда птенцы уже покинут гнездо, скворцы начинают линять. На их темном оперении появляются многочисленные желтовато-белые крапинки. И такой наряд скворец носит большую часть года — с осени до следующей весны. В это время меняется и цвет клюва — он становится черным, яркий желтый клюв у скворца бывает только в период размножения. Скворец в зимнем оперении настолько не похож на себя в летнем наряде, что нередко его путают с другими видами птиц. И если осенью или зимой вы увидите черную птицу с желтым клювом, то это не скворец, а самец черного дрозда.

Брачное оперение скворцов, прилетающих к нам в марте на места гнездования, — черное с металлическим блеском — удивительно красиво. Если приглядеться, то по оперению можно узнать, кто именно хлопочет у скворечника — самка или самец. У самцов вкрапления более мелкие, чем у самки, и их меньше, но зато оперение имеет зеленовато-фиолетовый блеск. Внимательные наблюдатели заметят, что у самцов более темные глаза и голубоватое основание клюва.

Поют и самки, и самцы скворца, но наибольшим разнообразием и звонкостью отличается весеннее пение самца. В апреле самцы выбирают подходящее место для гнезда и, усевшись неподалеку, начинают приманивать самку. Скворец устраивается на высоком и видном месте, например, на крыше скворечника, ветке или антенне — поэтому наблюдать за поющим скворцом не составит труда. Во время пения скворец слегка запрокидывает голову, взъерошивает перья на горле, встряхивает расправленными крыльями.

После завершения периода гнездования скворцы прекращают петь.

Исконные в Евразии, пришлые в Америке

Европа и Западная Азия являются природными ареалами распространения скворцов, но новые места обитания появились и на других материках, произошло это не без участия человека, например, когда птицы, сидевшие в клетках, вырывались на свободу. В настоящее время скворцы обитают почти повсеместно в Северной Америке, на островах Карибского моря, в Южной Америке в Аргентине, в Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии.

Не везде скворец перелетная птица. В Евразии в северной и восточной ее части скворец — перелетная птица, а в западной и южной — оседлая. Зимует скворец в основном в Южной и Западной Европе, Северной Африке, Северной Индии, на Ближнем Востоке. Гнездящиеся в Эстонии скворцы, судя по данным кольцевания птиц, зимуют в основном в Западной Европе на Британских островах, в Северной Франции, Нидерландах, Дании и Бельгии, но окольцованных в Эстонии скворцов встречали, например, и на севере Испании и в Греции.

Более половины (55%) обитающих на планете скворцов гнездятся в Европе, по приблизительным оценкам — от 29 до 52 млн пар. К сожалению, численность скворцов сокращается. Причиной этого является, в первую очередь, интенсификация сельского хозяйства и изменившееся землепользование: сократилась площадь полей под паром и пастбищ, снизилась доля молочного животноводства. Из-за этого уменьшилась и основная продовольственная база скворцов — меньше стало насекомых.

Не стоит бить в литавры, но в Эстонии ситуация для скворцов более благоприятная, чем в других местах. Если еще в начале XIX века на территории Эстонии скворец был скорее малочисленной птицей и встречался в отдельных местах, то уже во второй половине века численность скворцов заметно выросла за счет того, что повсеместно стали устанавливать скворечники.

В настоящее время можно сказать, что скворцы встречаются в Эстонии повсеместно, они гнездятся на хуторах, в поселках, парках, лесах, граничащих с культурным ландшафтом. По приблизительным оценкам, в Эстонии гнездится 200 000-250 000 пар скворцов.

Публикуется в сокращении с согласия автора. Полный текст статьи читайте в журнале ”Горизонты Эстонии 2021”.