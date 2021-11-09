ВИДЕО | Невероятно красиво: блогеры из Эстонии путешествуют на машине по северу Европы

"Автомобильное путешествие по Норвегии из Осло до Бергена и обратно за 9 дней. Мы посетим красивые природные места: водопады, фьорды, леса и горы. Расскажем, как Норвегия вошла в топ самых богатых стран мира. Также побываем в Бергене и Осло и расскажем о достопримечательностях этих городов. Дадим обзор цен по разным категориям нашего путешествия" — пишет автор в описании в видеоролику.

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