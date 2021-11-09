Из-за сборной Эстонии советский герой Олимпиады получил пощечину

Об этом рассказал в своей статье журналист портала Sports.ru Денис Романцов в своей статье, посвященной звездному баскетболисту.

"Правда, статус вундеркинда не уберег от пощечины Кондрашина — за промах из-под кольца в решающей атаке финала Спартакиады-1969 против сборной Эстонии.

Сергей Белов (однофамилец Александра и партнер по золотой олимпийской сборной) в книге ”Движение вверх” писал: ”Сашка рано потерял отца, и Петрович фактически заменил ему его. Зная необузданный и бесшабашный Сашкин характер, Кондрашин выбрал, видимо, единственно правильный вариант общения со своим любимцем — вариант жесткого отцовского диктата и опеки.

Собственный сын Кондрашина — инвалид-колясочник. Можно только представить себе, что испытывал Владимир Петрович, работая с утра до вечера с молодыми здоровыми парнями, а вечером возвращаясь домой к родному, фактически неподвижному человеку. Возможно, в Сашке Петрович воплощал нереализованные мечты, проживал до конца свои отцовские несбыточные ощущения”, — пишет Денис.

Ранее об этом инциденте рассказал на страницах книги "Петрович Первый и его гренадеры" одноклубник Белова Анатолий Юмашев.