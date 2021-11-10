Чеченского бойца-чемпиона задержали с наркотиками в аэропорту Внуково

По информации источника, чеченский спортсмен не смог вылететь в Грозный, так как при досмотре у него нашли запрещенное вещество. Отмечается, что боец был доставлен в отделение. В его отношении возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Как оказалось, накануне в столице задержали 11-классника с 10 граммами наркотиков, подросток рассказал, что получил их от Джамалдаева. В итоге бойца по оперативной информации сняли с борта самолета, вылетающего в Грозный, и доставили в отдел полиции.

Салман Джамалдаев — боец клуба ”Ахмат” и бывший чемпион WFCA и ACB в полулегком весе. На его счету 22 боя, 20 из которых он выиграл.