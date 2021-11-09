09.11.2021, 12:10
Александр Овечкин вышел на четвертое место по голам в истории НХЛ
Фото: Scanpix
В погоне за "вечным" рекордом Гретцки лучший снайпер мирового хоккея Александр Овечкин забросил 741 шайбу в НХЛ. Таким образом, он помог "Вашингтону" обыграть "Баффало" и догнал расположившегося на четвертой строчке Брета Халла.
У идущего третьим Яромира Ягра — 766 голов. Если учесть, что в этом году Овечкин идет почти по графику "шайба за игру" (после 12 матчей у него 11 голов), то великому чеху придется потесниться уже в этом сезоне.
На втором месте Горди Хоу с 801 шайбой в карьере. А возглавляет этот престижнейший список легендарный Уэйн Гретцки с 894 шайбами.