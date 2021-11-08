ВИДЕО | Большое число мигрантов пытается прорваться из Беларуси в Польшу

Между тем в Госпогранкомитете Беларуси утверждают, что перед заграждениями на границе с Польшей находятся более 2 тысяч человек, в том числе "значительное количество женщин и детей". "Конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратится с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания", — указывается в Telegram-канале ГПК.

Kuźnica: próba sforsowania polskiej granicy pic.twitter.com/kqCkLPdsiK — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Государственное агентство БелТА сообщило, что на границе с Польшей находится около 3 тысяч человек.

НАТО готова обеспечить безопасность в регионе

В свою очередь НАТО заявила, что готова поддержать своих союзников и обеспечить безопасность в регионе. Североатлантический альянс с тревогой наблюдает за "эскалацией на границе Польши и Беларуси", отметил представитель организации. По его словам, правитель Беларуси Александр Лукашенко осуществляет целенаправленное давление на членов НАТО Литву, Латвию и Польшу, используя беженцев в "гибридной тактике", что является неприемлемым.

Ранее в тот же день представитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарын написал в Twitter о продвижении к границам страны большой группы мигрантов. "Очень тревожная информация с границы. Большая группа мигрантов собралась в Беларуси, недалеко от границы с Польшей. Они только что направились к границе с Республикой Польша. Они попытаются массово въехать в Польшу", — указал он. По данным Варшавы, в составе группы — до тысячи человек.

В 2021 году граничащие с Беларусью страны ЕС зафиксировали резкий рост нелегальной миграции с белорусской территории. Польша, Литва и Латвия обвинили власти Беларуси в том, что они специально доставляют мигрантов к внешним границам ЕС, создавая там кризисную ситуацию. Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Минск не будет мешать транзиту мигрантов в Европу, поскольку, по его словам, европейские страны "развязали гибридную войну" против его страны.