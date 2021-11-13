Самые распространенные слухи о коронавирусе vol. 2: панацеи, которых нет

Существует ли лекарство от коронавируса?

Попыток его найти предпринято немало. Мы уже рассказывали про якобы волшебный ивермектин подробно тут, но повторимся, это миф. Ивермектин используется против различных паразитов у людей и животных. Есть еще информация про применение гидроксихлорохина (показан для лечения ревматоидного артрита и профилактики малярии), будесонида (показан для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких), флувоксамина (препарат для лечения депрессии и ОКР) и кверцетина (натуральный растительный пигмент). Как и все химические препараты, они имеют побочные эффекты, показания и противопоказания для использования.

Ивермектин

Воздействие ивермектина на COVID-19 изучалось в нескольких исследованиях, о чем мы рассказывали (тут и тут). Важно помнить, что большая часть этих исследований плохо спланирована и имеет небольшую выборку, то есть данные этих исследований недостаточно надежны, чтобы давать рекомендации по лечению. Кроме того, данные исследований ивермектина весьма противоречивы: одни исследования обнаружили положительное влияние на течение болезни, другие - нет. В настоящее время нет убедительных доказательств того, что ивермектин помогает лечить или предотвращать COVID-19. Если они возникнут, то это лекарство также можно рекомендовать к применению.

Ивермектин, тем не менее, был включен в исследование PRINCIPLE. PRINCIPLE — это не исследование ивермектина, а платформа для клинических испытаний лекарств против COVID-19 в Соединенном Королевстве. Изучение ивермектина в небольших исследованиях не дает достаточных качественных данных о его эффектах, в то время как большие исследовательские платформы позволяют оценить эффекты препарата на большем количестве людей, обеспечивая тем самым более надежные данные. Результатов пока нет.

Гидроксихлорохин

Использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19 широко обсуждалось в начале пандемии, но его польза для лечения также не была подтверждена.