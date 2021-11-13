Самые распространенные слухи о коронавирусе vol. 2: панацеи, которых нет
Существует ли лекарство от коронавируса?
Попыток его найти предпринято немало. Мы уже рассказывали про якобы волшебный ивермектин подробно тут, но повторимся, это миф. Ивермектин используется против различных паразитов у людей и животных. Есть еще информация про применение гидроксихлорохина (показан для лечения ревматоидного артрита и профилактики малярии), будесонида (показан для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких), флувоксамина (препарат для лечения депрессии и ОКР) и кверцетина (натуральный растительный пигмент). Как и все химические препараты, они имеют побочные эффекты, показания и противопоказания для использования.
Ивермектин
Воздействие ивермектина на COVID-19 изучалось в нескольких исследованиях, о чем мы рассказывали (тут и тут). Важно помнить, что большая часть этих исследований плохо спланирована и имеет небольшую выборку, то есть данные этих исследований недостаточно надежны, чтобы давать рекомендации по лечению. Кроме того, данные исследований ивермектина весьма противоречивы: одни исследования обнаружили положительное влияние на течение болезни, другие - нет. В настоящее время нет убедительных доказательств того, что ивермектин помогает лечить или предотвращать COVID-19. Если они возникнут, то это лекарство также можно рекомендовать к применению.
Ивермектин, тем не менее, был включен в исследование PRINCIPLE. PRINCIPLE — это не исследование ивермектина, а платформа для клинических испытаний лекарств против COVID-19 в Соединенном Королевстве. Изучение ивермектина в небольших исследованиях не дает достаточных качественных данных о его эффектах, в то время как большие исследовательские платформы позволяют оценить эффекты препарата на большем количестве людей, обеспечивая тем самым более надежные данные. Результатов пока нет.
Гидроксихлорохин
Использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19 широко обсуждалось в начале пандемии, но его польза для лечения также не была подтверждена.
Судя по данным исследования, введение гидроксихлорохина не привело к снижению смертности у госпитализированных пациентов с COVID-19. ВОЗ не рекомендует гидроксихлорохин для профилактики или лечения COVID-19. Решение основано на данных 6000 и 10000 пациентов соответственно. Систематические обзоры библиотеки Кокрейн — это обзоры научной литературы мирового уровня, основанные как на опубликованных, так и на неопубликованных источниках.
Флувоксамин
Флувоксамин — селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Его прописывают при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве.
Точный механизм действия флувоксамина при COVID-19 неясен, но исследования на клеточных культурах и на модели сепсиса у мышей предполагают, что флувоксамин снижает интенсивность воспалительного процесса и риск тромбоза.
Эффекты флувоксамина у людей изучались, например, в одном рандомизированном двойном слепом исследовании. Взрослые пациенты с симптоматической инфекцией COVID-19 (без госпитализации), получавшие флувоксамин, показали более низкий риск прогрессирования заболевания в течение 15 дней, но из-за небольшого размера выборки, короткого периода наблюдения и довольно субъективного клинического результата (дизайн исследования имел значительные недостатки), это скорее была гипотеза, а не исследование, доказывающее эффективность лекарства. В свежей научной статье, опубликованной в журнале The Lancet, ученые рассказали о клинических рандомизированных исследованиях на полутора тысячах пациентах в Бразилии. 741 получил курс флувоксамина, 756 - плацебо. Данные по экспериментальной группе получавшей флувоксамин, обладающего побочным противовоспалительным эффектом, показали снижение числа госпитализаций и переводов в стационар третичного уровня, а также уровня смертности на 30%, по сравнению с теми, кому давали плацебо. Вероятно, этот препарат "пока - единственное лекарство, которое, будучи применено на ранней стадии, может предотвратить смерть от ковида", - говорит один из руководителей исследования Эдвард Миллс из канадского Университета Макмастера. Однако делать смелые выводы рано - до появления дополненных научных исследований.
Будесонид
Платформа исследования PRINCIPLE, упомянутая выше, также оценивала ингаляционный будесонид, широко используемый препарат для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких.
Согласно статье в Lancet в августе 2021 года, раннее начало лечения ингаляционным будесонидом может ускорить выздоровление на три дня у пациентов старше 50 лет, которые подвержены более высокому риску развития тяжелой формы COVID-19 и находятся на лечении в домашних условиях.
Эти результаты аналогичны результатам, полученным в других небольших исследованиях, и для показания к лечению у всех недостаточны.
Кверцетин
Кверцетин — натуральный растительный пигмент. Исследования in vitro и на животных показали, что кверцетин может действовать против COVID-19 благодаря своему противовирусному, противовоспалительному и тромботическому эффекту. Клинические испытания были проведены только у ограниченного числа пациентов, поэтому на их основании нельзя сделать никаких выводов.
Кейу Хейнла, представитель Государственного агентства по лекарствам и глава Бюро клинической оценки, объяснила, что самым известным сегодня вариантом профилактики короны является вакцинация. «Чудодейственные лекарства» еще не прошли клинических испытаний или в стадии реализации. Если врач прописывает человеку лекарство, не основанное на науке или медицине и не имеющее неподтвержденных показаний, врач рискует здоровьем пациента и, следовательно, своей профессией.
Однако, помимо вакцин у нас уже есть некоторые лекарства, которые имеют показания к лечению COVID-19 в отдельных случаях. К таким препаратам относятся противовирусные моноклональные антитела, ремдесивир и препараты, регулирующие иммунный ответ пациента (глюкокортикоиды, моноклональные антитела к рецептору IL-6), а также симптоматические препараты и, при необходимости, препараты для интенсивной терапии.
ВЫВОД: Ложь. Хотя некоторые препараты рекомендованы к клиническим исследованиям, это не значит, что они могут широко применяться для лечения: их безопасность и эффективность пока не доказана.
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