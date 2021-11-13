Докопаемся до правды
13.11.2021, 12:00

Самые распространенные слухи о коронавирусе vol. 2: панацеи, которых нет

 
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В интернете легко найти статьи про чудо-лекарства от коронавируса: недобросовестным создателям контента легко делать трафик на тех, кому хочется верить, что ”на самом деле коронавирус лечится самым обычным средством из домашней аптечки, но вам об этом не скажут, ведь на дорогих препаратах зарабатывают огромные средства”. (Примеры тут, тут и тут)Звучит знакомо? Вы уже где-то это встречали? Команда проекта "Докопаемся до правды" проверила самые распространенные мифы о лекарствах, якобы спасающих от CoVid (кстати, подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы ничего не пропускать).

Существует ли лекарство от коронавируса?

Попыток его найти предпринято немало. Мы уже рассказывали про якобы волшебный ивермектин подробно тут, но повторимся, это миф. Ивермектин используется против различных паразитов у людей и животных. Есть еще информация про применение гидроксихлорохина (показан для лечения ревматоидного артрита и профилактики малярии), будесонида (показан для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких), флувоксамина (препарат для лечения депрессии и ОКР) и кверцетина (натуральный растительный пигмент). Как и все химические препараты, они имеют побочные эффекты, показания и противопоказания для использования.

Ивермектин

Воздействие ивермектина на COVID-19 изучалось в нескольких исследованиях, о чем мы рассказывали (тут и тут). Важно помнить, что большая часть этих исследований плохо спланирована и имеет небольшую выборку, то есть данные этих исследований недостаточно надежны, чтобы давать рекомендации по лечению. Кроме того, данные исследований ивермектина весьма противоречивы: одни исследования обнаружили положительное влияние на течение болезни, другие - нет. В настоящее время нет убедительных доказательств того, что ивермектин помогает лечить или предотвращать COVID-19. Если они возникнут, то это лекарство также можно рекомендовать к применению.

Ивермектин, тем не менее, был включен в исследование PRINCIPLE. PRINCIPLE — это не исследование ивермектина, а платформа для клинических испытаний лекарств против COVID-19 в Соединенном Королевстве. Изучение ивермектина в небольших исследованиях не дает достаточных качественных данных о его эффектах, в то время как большие исследовательские платформы позволяют оценить эффекты препарата на большем количестве людей, обеспечивая тем самым более надежные данные. Результатов пока нет.

Гидроксихлорохин

Использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19 широко обсуждалось в начале пандемии, но его польза для лечения также не была подтверждена.

Судя по данным исследования, введение гидроксихлорохина не привело к снижению смертности у госпитализированных пациентов с COVID-19. ВОЗ не рекомендует гидроксихлорохин для профилактики или лечения COVID-19. Решение основано на данных 6000 и 10000 пациентов соответственно. Систематические обзоры библиотеки Кокрейн — это обзоры научной литературы мирового уровня, основанные как на опубликованных, так и на неопубликованных источниках.

Флувоксамин

Флувоксамин — селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Его прописывают при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве.

Точный механизм действия флувоксамина при COVID-19 неясен, но исследования на клеточных культурах и на модели сепсиса у мышей предполагают, что флувоксамин снижает интенсивность воспалительного процесса и риск тромбоза.

Эффекты флувоксамина у людей изучались, например, в одном рандомизированном двойном слепом исследовании. Взрослые пациенты с симптоматической инфекцией COVID-19 (без госпитализации), получавшие флувоксамин, показали более низкий риск прогрессирования заболевания в течение 15 дней, но из-за небольшого размера выборки, короткого периода наблюдения и довольно субъективного клинического результата (дизайн исследования имел значительные недостатки), это скорее была гипотеза, а не исследование, доказывающее эффективность лекарства. В свежей научной статье, опубликованной в журнале The Lancet, ученые рассказали о клинических рандомизированных исследованиях на полутора тысячах пациентах в Бразилии. 741 получил курс флувоксамина, 756 - плацебо. Данные по экспериментальной группе получавшей флувоксамин, обладающего побочным противовоспалительным эффектом, показали снижение числа госпитализаций и переводов в стационар третичного уровня, а также уровня смертности на 30%, по сравнению с теми, кому давали плацебо. Вероятно, этот препарат "пока - единственное лекарство, которое, будучи применено на ранней стадии, может предотвратить смерть от ковида", - говорит один из руководителей исследования Эдвард Миллс из канадского Университета Макмастера. Однако делать смелые выводы рано - до появления дополненных научных исследований.

Будесонид

Платформа исследования PRINCIPLE, упомянутая выше, также оценивала ингаляционный будесонид, широко используемый препарат для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких.

Согласно статье в Lancet в августе 2021 года, раннее начало лечения ингаляционным будесонидом может ускорить выздоровление на три дня у пациентов старше 50 лет, которые подвержены более высокому риску развития тяжелой формы COVID-19 и находятся на лечении в домашних условиях.

Эти результаты аналогичны результатам, полученным в других небольших исследованиях, и для показания к лечению у всех недостаточны.

Кверцетин

Кверцетин — натуральный растительный пигмент. Исследования in vitro и на животных показали, что кверцетин может действовать против COVID-19 благодаря своему противовирусному, противовоспалительному и тромботическому эффекту. Клинические испытания были проведены только у ограниченного числа пациентов, поэтому на их основании нельзя сделать никаких выводов.

Кейу Хейнла, представитель Государственного агентства по лекарствам и глава Бюро клинической оценки, объяснила, что самым известным сегодня вариантом профилактики короны является вакцинация. «Чудодейственные лекарства» еще не прошли клинических испытаний или в стадии реализации. Если врач прописывает человеку лекарство, не основанное на науке или медицине и не имеющее неподтвержденных показаний, врач рискует здоровьем пациента и, следовательно, своей профессией.

Однако, помимо вакцин у нас уже есть некоторые лекарства, которые имеют показания к лечению COVID-19 в отдельных случаях. К таким препаратам относятся противовирусные моноклональные антитела, ремдесивир и препараты, регулирующие иммунный ответ пациента (глюкокортикоиды, моноклональные антитела к рецептору IL-6), а также симптоматические препараты и, при необходимости, препараты для интенсивной терапии.

ВЫВОД: Ложь. Хотя некоторые препараты рекомендованы к клиническим исследованиям, это не значит, что они могут широко применяться для лечения: их безопасность и эффективность пока не доказана.

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Статья опубликована при поддержке гранта от NewsSpectrum Fellowship.

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