Легендарный хоккеист купил старинный особняк за полмиллиона евро в самом центре мегаполиса. И тайком его снес

На аукционе по покупке здания, хоккеист предложил самую высокую цену — 40,1 миллиона рублей (около €500 000). Цель своей покупки хоккеист не обозначил. Здание — объект культурного наследия регионального значения, жить в нем нельзя.

Однако на днях здание было снесено. Причем, сделано это было под покровом ночи, без согласования с администрацией Екатеринбурга и охранным фондом памятников старины. Дом выкупили в интересах компании ”Алми”, застройщика апартаментов Radius Central House. Совладельцем ”Алми” и является Дацюк.

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев предложил лишить из-за этого случая хоккеиста Павла Дацюка звания почетного гражданина города.

”С интересами города застройщики не посчитались. Ночью, как тати, взяли и снесли. С администрацией не согласовывали. На охранную зону наплевали. Теперь вопрос: может ли после этого бизнесмен Павел Дацюк оставаться почетным гражданином Екатеринбурга? Я думаю, что нет. Такие действия несовместимы со статусом, который связан с ”высшей степенью признательности”. Оставить Дацюка почетным гражданином — согласиться с варварским сносом любого памятника истории и архитектуры”, — заявил Киселев.

Каменное двухэтажное здание было построено в 1904 году на усадьбе А.М. Паршученкова. В 1910-е годы объем здания был увеличен за счет дворового пристроя. В целом особняк представляет собой образец здания, возведенного в так называемом ”кирпичном” стиле.