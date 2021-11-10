Стоматологические клиники, которым можно доверить свою красивую улыбку
Стоматологическая клиника Maxilla — более 32 лет опыта и высокого уровня
Стоматологическая клиника Мaxilla имеет более 32 лет опыта, это одна из первых частных стоматологий в Эстонии! На протяжении всех этих лет клиника Maxilla самым важным всегда считала предоставление высококачественной стоматологической помощи и великолепное обслуживание своих пациентов.
В Эстонии четыре стоматологических клиники Maxilla: две в Taллинне, в Taрту и в Эльва (см. виртуальные туры по клиникам).
В апреле Maxilla открыла новую клинику в Таллинне в квартале Ротерманна по адресу Лаэва, 2. В декабре откроется и новая стоматологическая клиника, оснащенная самой современной техникой, по адресу Tяхесаю теэ, 11.
Все клиники Maxilla оснащены современным стоматологическим оборудованием и наилучшими материалами. Врачи, работающие в клиниках, — специалисты в своей области. Кроме постоянного самосовершенствования в своей сфере, они также делают упор на предоставление отличного и доброжелательного обслуживания клиентов.
Команда Maxilla работает каждый день, чтобы предоставить пациентам наилучшие решения, профессиональное лечение зубов и приятные впечатления. Каждый пациент должен чувствовать заботу, независимо от того, насколько велика его проблема.
Услуги, предлагаемые в Maxilla:
• Лечение и протезирование зубов
• Профилактика кариеса
• Лечение корней под микроскопом
• Ортодонтия
• Ортодонтическое лечение капами
• Имплантология
• Хирургия полости рта
• Остеопатия
• Пародонтология
Стоматологические клиники Maxilla — договорные партнеры Больничной кассы Эстонии. Клиники Maxilla имеют договор на лечение зубов детям до 19 лет, можно также использовать стоматологическое пособие для взрослых. Клиника Maxilla, расположенная в Novira Plaza в Таллинне, и Maxilla в Тарту также заключили соглашение в области челюстно-лицевой хирургии.
Клиника Maxilla Hambakliinik
Таллинн, Novira Plaza, Тарту мнт., 25, +372 660 1006
Таллинн, квартал Ротерманна, Лаэва, 2, +372 623 2302
Тарту, Соола, 8, +372 737 1100
Эльва, Кеск, 27/1, +372 735 6777
Läänemere Hambakliinik — 40 докторов, более 57 000 пациентов
Одной из крупнейших стоматологических клиник Эстонии является Läänemere Hambakliinik — договорный партнер Больничной кассы, где работают 40 специалистов в своей области, которым доверили здоровье своих зубов более 53 000 человек.
Läänemere Hambakliinik предлагает комплексное решение даже в самых сложных случаях, и все процедуры выполняются в одной клинике. В Läänemere Hambakliinik работают имплантологи, хирурги, протезисты, эндодонты (лечение каналов под микроскопом), детские стоматологи, терапевты, врачи, специализирующиеся на заболеваниях десен, и гигиенисты полости рта.
Многие пациенты выбирают Läänemere Hambakliinik для установки имплантатов — в клинике используются имплантаты от немецкого производителя, а показатель успешности лечения составляет 99 %. В Läänemere Hambakliinik на постоянной основе работают 7 имплантологов, которые установили более 5000 имплантатов за 6 лет. Самый важный и приятный момент для пациентов: консультация по имплантологии в Läänemere Hambakliinik БЕСПЛАТНАЯ!
В конце 2021 года Läänemere Hambakliinik расширится и откроет двери новой клиники в Мустамяэ по адресу Кескусе, 16, где запланировано 15 процедурных кабинетов, чтобы предложить еще большему числу пациентов высококачественную стоматологическую помощь.
Чтобы получить дополнительную информацию или забронировать визит, нужно просто зайти на сайт http://www.lhk.ee или позвонить по телефону 6 600 460.
Клиника работает 6 дней в неделю и оказывает первую помощь!
Läänemere Hambakliinik
Линнамяэ теэ, 3, 4-й этаж, Таллинн
Тел. 6 600 460
Сайт: www.lhk.ee/ru
Электронная почта: info@lhk.ee
Sakala Hambaravi — навыки, современные технологии и комфорт
Честность, преданность, профессиональные навыки и благополучие пациентов — вот ценности, которыми руководствуется в повседневной работе Sakala Hambaravi. Компетенция здешних врачей высока и охватывает все области, связанные со здоровьем зубов, включая стоматологию, протезирование, ортодонтию, эндодонтию и имплантологию.
Между специалистами клиники налажено тесное сотрудничество. Таким образом даже для самых сложных случаев обеспечено всестороннее и наилучшее современное лечение. Для выполнения как работ по протезирванию, так и рентгеновских снимков персонал клиники применяет самые современные 3D-технологии, с помощью которых можно сделать точные реставрации уже при первом посещении.
Клиника Sakala Hambaravi также предлагает стоматологические услуги под общим наркозом и седативными препаратами. Это касается как детей, так и взрослых пациентов. Хотя стоматологический наркоз (лечение зубов под общей анестезией) используется в основном для масштабных хирургических вмешательств, чтобы уменьшить связанную с этим боль или реакцию противодействия лечению, все более частая причина применения такого метода лечения — большой страх по отношению к лечению зубов. Стоматологический наркоз — это дополнительный вариант, когда другие возможности исчерпаны. Обычно он требует лишь одного визита и минимального (или никакого) участия пациента.
Запись на прием также стала невероятно удобной и доступной для пациентов. Ознакомиться с услугами клиники и забронировать время на лечение можно на домашней странице Sakala Hambaravi.
Sakala Hambaravi
Котка, 12, Taллинн
+372 5335 9966
Стоматологическая клиника Periodent — дружелюбный персонал рад приветствовать всех взрослых и детей!
Стоматологическая клиника Periodent предлагает широкий спектр стоматологических услуг, от классического лечения зубов до более обширных работ по реставрации и протезированию. В то же время Periodent специализируется на пародонтологии, то есть на диагностике, профилактике и лечении заболеваний десен.
Пародонтологи клиники Periodent успешно помогли многим пациентам в профилактике заболеваний десен, а также в лечении особо тяжелых случаев благодаря своей высокой квалификации, преданности делу и применению современных технологий. Пародонтологи утверждают, что пародонтит поддается лечению, и чем раньше его начать, тем быстрее и легче оно подействует, тем выше вероятность того, что можно избежать необратимых последствий заболевания — то есть потери зубов.
В клинике применяется междисциплинарный командный подход, то есть специалисты в разных областях стоматологии тесно сотрудничают, чтобы обеспечить наиболее эффективное лечение пациента. Все стоматологи Periodent — признанные специалисты в своей области, цель которых — хорошее качество результатов лечения и установление доверительных отношений с каждым пациентом.
В Periodent уютная и стильная обстановка и чрезвычайно внимательный персонал.
Стоматологическая клиника Periodent находится в таллиннском районе Кристийне. В двух минутах ходьбы — остановка общественного транспорта, а перед зданием — бесплатная парковка.
Periodent — партнер Больничной кассы по стоматологической помощи как взрослым, так и детям. Это означает, что все застрахованные взрослые могут получить ежегодное стоматологическое пособие в размере 40 евро. Детям и подросткам до 19 лет лечение зубов в Periodent предоставляется бесплатно.
Стоматологическая клиника Periodent
www.periodent.ee
www.facebook.com/PeriodentHambaravi
+372 646 3296
+372 5342 0864
info@periodent.ee
Кульднока 4, Taллинн