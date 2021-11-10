Стоматологические клиники, которым можно доверить свою красивую улыбку

Стоматологические клиники Maxilla — договорные партнеры Больничной кассы Эстонии. Клиники Maxilla имеют договор на лечение зубов детям до 19 лет, можно также использовать стоматологическое пособие для взрослых . Клиника Maxilla, расположенная в Novira Plaza в Таллинне, и Maxilla в Тарту также заключили соглашение в области челюстно-лицевой хирургии.

Команда Maxilla работает каждый день, чтобы предоставить пациентам наилучшие решения, профессиональное лечение зубов и приятные впечатления. Каждый пациент должен чувствовать заботу, независимо от того, насколько велика его проблема.

Все клиники Maxilla оснащены современным стоматологическим оборудованием и наилучшими материалами. Врачи, работающие в клиниках, — специалисты в своей области. Кроме постоянного самосовершенствования в своей сфере, они также делают упор на предоставление отличного и доброжелательного обслуживания клиентов.

В апреле Maxilla открыла новую клинику в Таллинне в квартале Ротерманна по адресу Лаэва, 2. В декабре откроется и новая стоматологическая клиника, оснащенная самой современной техникой, по адресу Tяхесаю теэ, 11.

В Эстонии четыре стоматологических клиники Maxilla: две в Taллинне , в Taрту и в Эльва (см. виртуальные туры по клиникам).

Стоматологическая клиника Мaxilla имеет более 32 лет опыта, это одна из первых частных стоматологий в Эстонии! На протяжении всех этих лет клиника Maxilla самым важным всегда считала предоставление высококачественной стоматологической помощи и великолепное обслуживание своих пациентов.

Честность, преданность, профессиональные навыки и благополучие пациентов — вот ценности, которыми руководствуется в повседневной работе Sakala Hambaravi . Компетенция здешних врачей высока и охватывает все области, связанные со здоровьем зубов, включая стоматологию, протезирование, ортодонтию, эндодонтию и имплантологию.

Чтобы получить дополнительную информацию или забронировать визит, нужно просто зайти на сайт http://www.lhk.ee или позвонить по телефону 6 600 460.

В конце 2021 года Läänemere Hambakliinik расширится и откроет двери новой клиники в Мустамяэ по адресу Кескусе, 16, где запланировано 15 процедурных кабинетов, чтобы предложить еще большему числу пациентов высококачественную стоматологическую помощь.

Многие пациенты выбирают Läänemere Hambakliinik для установки имплантатов — в клинике используются имплантаты от немецкого производителя, а показатель успешности лечения составляет 99 %. В Läänemere Hambakliinik на постоянной основе работают 7 имплантологов, которые установили более 5000 имплантатов за 6 лет. Самый важный и приятный момент для пациентов: консультация по имплантологии в Läänemere Hambakliinik БЕСПЛАТНАЯ !

Одной из крупнейших стоматологических клиник Эстонии является Läänemere Hambakliinik — договорный партнер Больничной кассы, где работают 40 специалистов в своей области, которым доверили здоровье своих зубов более 53 000 человек.

Между специалистами клиники налажено тесное сотрудничество. Таким образом даже для самых сложных случаев обеспечено всестороннее и наилучшее современное лечение. Для выполнения как работ по протезирванию, так и рентгеновских снимков персонал клиники применяет самые современные 3D-технологии, с помощью которых можно сделать точные реставрации уже при первом посещении.

Клиника Sakala Hambaravi также предлагает стоматологические услуги под общим наркозом и седативными препаратами. Это касается как детей, так и взрослых пациентов. Хотя стоматологический наркоз (лечение зубов под общей анестезией) используется в основном для масштабных хирургических вмешательств, чтобы уменьшить связанную с этим боль или реакцию противодействия лечению, все более частая причина применения такого метода лечения — большой страх по отношению к лечению зубов. Стоматологический наркоз — это дополнительный вариант, когда другие возможности исчерпаны. Обычно он требует лишь одного визита и минимального (или никакого) участия пациента.

Запись на прием также стала невероятно удобной и доступной для пациентов. Ознакомиться с услугами клиники и забронировать время на лечение можно на домашней странице Sakala Hambaravi.

Sakala Hambaravi

Котка, 12, Taллинн

+372 5335 9966

Стоматологическая клиника Periodent — дружелюбный персонал рад приветствовать всех взрослых и детей!

Стоматологическая клиника Periodent предлагает широкий спектр стоматологических услуг, от классического лечения зубов до более обширных работ по реставрации и протезированию. В то же время Periodent специализируется на пародонтологии, то есть на диагностике, профилактике и лечении заболеваний десен.