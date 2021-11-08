Убийство на Ляэнемере теэ: прокурор требует приговорить Глуховченко к 17 годам тюрьмы

По оценке прокурора, Глуховченко следует признать виновным как в убийстве Никиты Виркунена при отягчающих обстоятельствах (на его теле эксперты обнаружили не менее 5 колотых ран, не считая других повреждений), так и в совершении двух других преступлений — избиении Юлии Виркунен (ее он ударил по голове) и нанесении не опасного ножевого ранения в живот таксисту Алексею Маргаряну (он в ходе процесса рассказал, что Глуховченко угрожал порезать его на ремни), сообщает RusERR.

За преступления на Ляэнемере теэ прокурор потребовала наказать Романа Глуховченко лишением свободы на 15 лет, а с учетом ранее не отбытого наказания она ходатайствовала для него о 17-летнем тюремном заключении.

Гайдаленко также было предъявлено в обвинение в умышленном убийстве.

По оценке прокурора, в действиях Васильева не было признаков того, что он хотел бы убийства Никиты Виркунена, поэтому против него выдвинули только обвинение в грубом нарушении общественного порядка — то есть в участии в драке.