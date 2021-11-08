ФОТО И ВИДЕО | В сети появились кадры того, как колонна беженцев направляется из Беларуси в Польшу

По данным ”Sputnik Беларусь”, мигранты направляются к пограничному переходу ”Брузги” (Гродненская область). Телеграм-канал ”Варшавская русалка” пишет, что в колонне — курдские беженцы, рассчитывающие через Польшу добраться до Германии . РИА Новости со ссылкой на белорусских пограничников сообщает, что к границе выдвинулись более 1000 человек.

В УВД Гродненской области сообщили, что милиция принимает меры ”по обеспечению охраны правопорядка в связи с тем, что беженцы с вещами двинулись к границе с Польшей”. Госпогранкомитет Беларуси подтвердил, что колонна мигрантов идет к границе с Польшей, добавив, что беларусские пограничники в связи с этим ”несут службу в усиленном варианте на пунктах пропуска”. ”Sputnik Беларусь” сообщает, что на белорусскую границу для усиления прибыли военнослужащие внутренних войск.