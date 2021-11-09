Энели Ефимова: добраться до однофамилицы Юлии — высший пилотаж

Ефимову называют одной из самых перспективных девушек в женском брассе, ведь такие скорости в столь юном возрасте не демонстрировала даже сама рекордсменка по количеству медалей чемпионатов мира среди всех российских пловцов постсоветского времени Юлия Ефимова. Та же Евгения Чикунова заявила, что сильно удивлена скоростью эстонской Ефимовой и побаивается ее прогресса.

В финальном заплыве на 100 метров брассом Энели показала такое же время, что и Чикунова, которая потом сказала, что знала, насколько сильная соперница Энели, но не подозревала, что настолько. Сама Энели ответила, что была в приятном шоке, это ее первая медаль на чемпионате Европы и сразу серебро. Энели призналась, что была бы рада и бронзе, но серебро — это вообще здорово.

У Энели спросили, кем она себя больше чувствует, эстонкой или русской. Энели отметила, что начинает забывать русский, так как мало практики. Мама спортсменки стала замечать, что дочка начинает говорить с акцентом. Русский язык для нее все равно родной, она чувствует связь с русской культурой, но и эстонская культура ей очень близка.

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