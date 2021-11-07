Драка в Новой Москве привела к заочному спору Кадырова и Симоньян. Главное

Что произошло





Драка в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, которая расследуется Следственным комитетом как покушение на убийство, произошла вечером 4 ноября. Один из ее участников, Александр Жиловников, в это время был с четырехлетним ребенком.

Судя по видео, которое публиковал телеграм-канал Baza, конфликт завязался на пешеходном переходе. На записи видно, что четверо мужчин переходят дорогу с одной стороны, еще двое (у одного на плечах сидит ребенок) — с другой. Дойдя до середины дороги, четверо мужчин разворачиваются и начинают бежать за другими двумя.

Как рассказал полиции Жиловников, мужчины, которые шли навстречу, сначала "зацепили товарища на ровном месте", а затем задели его ребенка.

"Как отец я среагировал на это, попытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож, начал им махать, начал за нами бегать с этим ножом. Товарищ стал защищаться, побежал за ними, они от него", — говорит он на видео, снятом МВД.

Затем, по словам Жиловникова, он попытался вместе с ребенком уйти домой, но снова наткнулся на тех же людей у магазина, где уже произошла "основная драка".

С его слов мужчины, он успел поставить ребенка на землю, после чего его начали избивать. Друг Жиловникова Никита Уткин в свою очередь рассказал полиции, что избиение удалось остановить после того, как он забежал в магазин и попросил там помощи.

На том же видео один из задержанных участников драки говорит, что "подрался с кем-то" и что при этом вроде присутствовал ребенок. Также в драке, по его словам, принимали участие его братья, которые приехали в Москву из Оренбурга.

В СМИ, освещавших произошедшее, избивавших Жиловникова мужчин называли кавказцами, уроженцами Северного Кавказа, а также Азербайджана и Казахстана. В МВД вскоре уточнили, что все четверо задержанных — уроженцы одного из государств Закавказья, трое из которых являются гражданами России.