Сборная Эстонии по гандболу вышла во второй отборочный этап к чемпионату мира-2023

Первую игру в своей подгруппе сборная Эстонии проиграла хозяевам площадки, сборной Финляндии, 35:30. В следующей игре наша команда обыграла сборную Великобритании со счетом 34:22. В последней игре сборная Эстонии встречалась со сборной Грузии. После первой половины, впереди была сборная Грузии, 16:15, но вторая половина была уже за сборной Эстонии — 16:11. Итоговый счет — 31:27.

Благодаря этой победе сборная Эстонии занимает второе место и проходит дальше. Первое место заняла сборная Финляндии.

Второй отборочный этап пройдет в формате плей-офф, и состоится 16-20 марта 2022 года. Эстонскую сборную ждут две игры, дома и в гостях. Своего соперника сборная Эстонии узнает после жеребьевки, которая состоится в январе.

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин состоится в 2023 году и будет проходить в Польше и Швеции с 12 по 29 января.