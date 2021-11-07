В Telegram появились официальные рекламные сообщения

Сообщения с пометкой «sponsored» размещаются во многих крупных каналах под последним вышедшим постом. В основном они рекламируют новые малоизвестные телеграм-каналы.

Администраторы сообщают, что не видят, какие именно рекламные посты появляются у них в каналах, а также жалуются, что не могут повлиять на характер размещаемой у них рекламы.

Telegram начал тестировать официальные рекламные объявления 4 ноября, разместив в крупных каналах сообщение, опубликованное в канале Дурова. Основатель мессенджера пообещал, что реклама появится только в больших телеграм-каналах с более чем тысячей подписчиков и не будет показываться в чатах и группах. Также он заявил, что у пользователей появится возможность отключать рекламные объявления в Telegram.