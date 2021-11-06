Девушка дня. Новая звезда женского тенниса, у которой вообще нет побед — зато есть 20 тату, короткие топы и 20 тысяч подписчиков
В 21 год она никогда не входила в топ-300 и только на прошлой неделе в Клуж-Напоке провела первый в карьере матч на уровне основного тура, получив wild card (проиграла Лесе Цуренко). Вообще резюме у нее пока что довольно скромное — четыре титула ITF в одиночке и семь в паре, пишет Sports.ru..
Несмотря на это, в твиттере у нее уже 20 тысяч подписчиков, хотя зарегистрировалась она там только в сентябре. У нее уже больше фолловеров, чем, например, у чемпионки ”Ролан Гаррос” Барборы Крейчиковой, и не намного меньше, чем у №2 в мире Арины Соболенко (30к).
Разговоры о Присэкариу активно пошли в конце сентября, когда ее фото выложил португальский журналист Жозе Моргадо.
Кажется, именно это стало началом ее пути к славе в теннисном твиттере.
А это ее фото в конце октября собрало 80 тысяч лайков — значительно больше почти всех постов, например, Наоми Осаки, у которой в твиттере больше миллиона читателей.
В комментариях к этому снимку многие мужчины весьма откровенны в своих желаниях. Многих сводит с ума стиль румынки, а именно:
• Татуировки. Их у нее больше 20 — в разных румынских источниках мелькают цифры от 21 до 27. Вот как рассказывает про них Андрея:
”На левой руке у меня волк — мое любимое животное. Он разделен на две половины — хорошую и плохую. Еще есть тату, посвященное бабушке, которая умерла в 2013-м. Это солнце, и оно защищает меня от зла. На затылке — змейка. На лодыжках есть звездочки и месяц. Еще есть пламя, корона. Это все для меня что-то значит”.
• Макияж. ”На корте я много кричу, у меня есть ощущение, что я воюю как викинг. Они мне вообще очень нравятся, нравится их культура. Она стоит за моим макияжем”, — объясняет Присэкариу.
• Укороченные или завязанные узлом топы. Хотя иногда она играет и в обычных теннисных платьях.
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В одном из недавних лайвов в Инстаграме Присэкариу ответила на вопрос, как она относится к тому, что стала знаменитой за счет внешности, а не игры. ”Во-первых, я вообще не считаю себя знаменитой, - сказала Андрея. - По-моему, количество подписчиков и лайков не имеют значения. Но связь с людьми, которые меня поддерживают, для меня важна.
Конечно, мне нравится, что у меня особый стиль. Я согласна. Но я ничего не делаю специально, я делаю то, что для меня естественно. Теперь мне нужно улучшать игру, чтобы не оставаться ”знаменитой” только благодаря внешности”.
К концу следующего года Присэкариу надеется войти в топ-150.