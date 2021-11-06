Девушка дня. Новая звезда женского тенниса, у которой вообще нет побед — зато есть 20 тату, короткие топы и 20 тысяч подписчиков

В 21 год она никогда не входила в топ-300 и только на прошлой неделе в Клуж-Напоке провела первый в карьере матч на уровне основного тура, получив wild card (проиграла Лесе Цуренко). Вообще резюме у нее пока что довольно скромное — четыре титула ITF в одиночке и семь в паре, пишет Sports.ru..

Несмотря на это, в твиттере у нее уже 20 тысяч подписчиков, хотя зарегистрировалась она там только в сентябре. У нее уже больше фолловеров, чем, например, у чемпионки ”Ролан Гаррос” Барборы Крейчиковой, и не намного меньше, чем у №2 в мире Арины Соболенко (30к).

Разговоры о Присэкариу активно пошли в конце сентября, когда ее фото выложил португальский журналист Жозе Моргадо.



Кажется, именно это стало началом ее пути к славе в теннисном твиттере.

А это ее фото в конце октября собрало 80 тысяч лайков — значительно больше почти всех постов, например, Наоми Осаки, у которой в твиттере больше миллиона читателей.

В комментариях к этому снимку многие мужчины весьма откровенны в своих желаниях. Многих сводит с ума стиль румынки, а именно:

• Татуировки. Их у нее больше 20 — в разных румынских источниках мелькают цифры от 21 до 27. Вот как рассказывает про них Андрея:

”На левой руке у меня волк — мое любимое животное. Он разделен на две половины — хорошую и плохую. Еще есть тату, посвященное бабушке, которая умерла в 2013-м. Это солнце, и оно защищает меня от зла. На затылке — змейка. На лодыжках есть звездочки и месяц. Еще есть пламя, корона. Это все для меня что-то значит”.