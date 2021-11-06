ВИДЕО | Дети устроили массовую драку прямо на льду во время матча

По словам матери одного из игроков, хоккеисты сочинской команды неожиданно набросились на соперников во время разминки. После инцидента нескольким участникам драки потребовалась медицинская помощь.

”До начала игры на разминке игроки Сочи накинулись как звери на наших ребят и избили, так просто не за что. Били в спину, голову, пинали коньками. Видя все это, их тренер ликовал и поддерживал свою команду показывая им свой большой палец”, — сказала мать одного из игроков.