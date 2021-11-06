Чтобы мечта не обернулась стрессом. Как правильно организовать работу из дома — объясняет психолог из Таллинна

Пока кто-то из нас еще цепляется за старое, мир переходит на новый уклад.

Перемены коснулись, пожалуй, каждого жителя нашей планеты и в том числе офисных работников и их работодателей, часть из которых не планирует возвращать работников в офисы.

"Но ведь работать дома — это мечта!" — восклицают многие: не нужно стоять в утренних пробках, торопиться и постоянно обновлять гардероб.

Да, свои плюсы определенно есть.

Но давайте поговорим о психологическом аспекте этих перемен и попробуем разобраться, как сделать так, чтобы работа из дома действительно была благом, а не лишним стрессом — как для работников, так и для работодателей

Наш мозг так устроен, что для человека, который привык к режиму дом-работа-дом, такие перемены могут показаться чем-то вроде продолжительного отпуска. Всем известно, что в отпуске мы расслабляемся, продуктивность снижается, а просьбы близких и вовсе не дают сосредоточиться на рабочих задачах.

Ненормированный график, который часто сопутствует работе из дома, может создать повышенное напряжение.

Так как же настроить себя, чтобы работа из дома была эффективной, а отдых — своевременным?

Советы психолога Натальи Ланской:

1. Четкий тайм-менеджмент обязателен. Установить график работы с временем начала рабочей деятельности и окончания, а также перерывов на обед и кофе-паузы и придерживаться его. Пусть он будет максимально приближен к привычному офисному .

2. Выделить рабочее место. Даже в однокомнатной квартире можно выделить зону, которая будет ассоциироваться у вас именно с рабочим местом.

Работать на диване или лежа в кровати строго не рекомендуется — так наш мозг начинает путаться, не понимая, Какой режим включать сейчас — концентрации или расслабления, а на то, чтобы собраться, тратится гораздо больше времени.