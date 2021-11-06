Чтобы мечта не обернулась стрессом. Как правильно организовать работу из дома — объясняет психолог из Таллинна
Пока кто-то из нас еще цепляется за старое, мир переходит на новый уклад.
Перемены коснулись, пожалуй, каждого жителя нашей планеты и в том числе офисных работников и их работодателей, часть из которых не планирует возвращать работников в офисы.
"Но ведь работать дома — это мечта!" — восклицают многие: не нужно стоять в утренних пробках, торопиться и постоянно обновлять гардероб.
Да, свои плюсы определенно есть.
Но давайте поговорим о психологическом аспекте этих перемен и попробуем разобраться, как сделать так, чтобы работа из дома действительно была благом, а не лишним стрессом — как для работников, так и для работодателей
Наш мозг так устроен, что для человека, который привык к режиму дом-работа-дом, такие перемены могут показаться чем-то вроде продолжительного отпуска. Всем известно, что в отпуске мы расслабляемся, продуктивность снижается, а просьбы близких и вовсе не дают сосредоточиться на рабочих задачах.
Ненормированный график, который часто сопутствует работе из дома, может создать повышенное напряжение.
Так как же настроить себя, чтобы работа из дома была эффективной, а отдых — своевременным?
Советы психолога Натальи Ланской:
1. Четкий тайм-менеджмент обязателен. Установить график работы с временем начала рабочей деятельности и окончания, а также перерывов на обед и кофе-паузы и придерживаться его. Пусть он будет максимально приближен к привычному офисному .
2. Выделить рабочее место. Даже в однокомнатной квартире можно выделить зону, которая будет ассоциироваться у вас именно с рабочим местом.
Работать на диване или лежа в кровати строго не рекомендуется — так наш мозг начинает путаться, не понимая, Какой режим включать сейчас — концентрации или расслабления, а на то, чтобы собраться, тратится гораздо больше времени.
3. Если члены семьи очень рады тому, что вы дома, и начинают закидывать домашними просьбами — от прогулки с собакой до приготовления борща — тактично напомните им, что вы на работе и у вас есть рабочий режим и рабочие обязанности, а выполнить просьбы вы будете готовы после завершения рабочего дня.
4. Как уже написано выше — перерывы на обед и расслабление обязательны! В офисе обед проходит в строго означенное время, которого желательно придерживаться и в домашней обстановке и не забывать о нем. Так у организма будет больше ресурсов для продолжения эффективной деятельности.
6. В некоторых компаниях за ежедневную практику взяты четко обозначенные по времени Zoom-конференции для всей команды, что прекрасно влияет на общий распорядок и помогает разобраться с планом задач на день.
7. После завершения рабочего дня переключение на режим отдыха очень важно.
Если ранее переключением служила дорога домой или чашка кофе с друзьями после работы, то сейчас это может быть небольшая дыхательная техника на 5 минут, медитация или легкая спортивная нагрузка, которую можно дать организму в домашней обстановке.
Без переключения в конце рабочего дня мы часто продолжаем думать о рабочих задачах, уставая таким образом еще больше и не давая разгрузку психике.
А уже в следующей статье мы с вами уделим больше внимания техникам расслабления, которые доступны каждому и не требуют ни особого опыта, ни подготовки.
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