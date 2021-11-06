Minu Eesti
06.11.2021, 18:20

Чтобы мечта не обернулась стрессом. Как правильно организовать работу из дома — объясняет психолог из Таллинна

 
Новый блог на RusDelfi!
Photo by Vlada Karpovich from Pexels
Наталья Ланская — психолог из Таллинна. На RusDelfi она будет вести новый блог, посвященный вопросам психологии. В своей первой статье Наталья рассказывает, как организовать работу из дома, чтобы никто и ничто при этом не пострадало.

Вы также можете почитать блог Натальи в Instagram и Facebook.

Пока кто-то из нас еще цепляется за старое, мир переходит на новый уклад.

Перемены коснулись, пожалуй, каждого жителя нашей планеты и в том числе офисных работников и их работодателей, часть из которых не планирует возвращать работников в офисы.

"Но ведь работать дома — это мечта!" — восклицают многие: не нужно стоять в утренних пробках, торопиться и постоянно обновлять гардероб.

Да, свои плюсы определенно есть.

Но давайте поговорим о психологическом аспекте этих перемен и попробуем разобраться, как сделать так, чтобы работа из дома действительно была благом, а не лишним стрессом — как для работников, так и для работодателей

Наш мозг так устроен, что для человека, который привык к режиму дом-работа-дом, такие перемены могут показаться чем-то вроде продолжительного отпуска. Всем известно, что в отпуске мы расслабляемся, продуктивность снижается, а просьбы близких и вовсе не дают сосредоточиться на рабочих задачах.

Ненормированный график, который часто сопутствует работе из дома, может создать повышенное напряжение.

Так как же настроить себя, чтобы работа из дома была эффективной, а отдых — своевременным?

Советы психолога Натальи Ланской:

1. Четкий тайм-менеджмент обязателен. Установить график работы с временем начала рабочей деятельности и окончания, а также перерывов на обед и кофе-паузы и придерживаться его. Пусть он будет максимально приближен к привычному офисному .

2. Выделить рабочее место. Даже в однокомнатной квартире можно выделить зону, которая будет ассоциироваться у вас именно с рабочим местом.

Работать на диване или лежа в кровати строго не рекомендуется — так наш мозг начинает путаться, не понимая, Какой режим включать сейчас — концентрации или расслабления, а на то, чтобы собраться, тратится гораздо больше времени.

3. Если члены семьи очень рады тому, что вы дома, и начинают закидывать домашними просьбами — от прогулки с собакой до приготовления борща — тактично напомните им, что вы на работе и у вас есть рабочий режим и рабочие обязанности, а выполнить просьбы вы будете готовы после завершения рабочего дня.

4. Как уже написано выше — перерывы на обед и расслабление обязательны! В офисе обед проходит в строго означенное время, которого желательно придерживаться и в домашней обстановке и не забывать о нем. Так у организма будет больше ресурсов для продолжения эффективной деятельности.

6. В некоторых компаниях за ежедневную практику взяты четко обозначенные по времени Zoom-конференции для всей команды, что прекрасно влияет на общий распорядок и помогает разобраться с планом задач на день.

7. После завершения рабочего дня переключение на режим отдыха очень важно.

Если ранее переключением служила дорога домой или чашка кофе с друзьями после работы, то сейчас это может быть небольшая дыхательная техника на 5 минут, медитация или легкая спортивная нагрузка, которую можно дать организму в домашней обстановке.

Без переключения в конце рабочего дня мы часто продолжаем думать о рабочих задачах, уставая таким образом еще больше и не давая разгрузку психике.

А уже в следующей статье мы с вами уделим больше внимания техникам расслабления, которые доступны каждому и не требуют ни особого опыта, ни подготовки.

* * *

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.

Оставить комментарий Читать комментарии