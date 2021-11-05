В Украине экс-президента Януковича подозревают в руководстве ОПГ

Участников группировки подозревают в совершении тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года. Только за эти дни из-за действий преступного сообщества погибли 76 человек, а еще свыше 800 получили ранения, указало ведомство.

Судья изучает ходатайство о заключении Януковича под стражу

Следственный судья рассматривает ходатайство о заключении Януковича под стражу, отметили в ГБР.

Экс-президент бежал из страны вскоре после подписания с оппозицией в феврале 2014 года соглашения об урегулировании кризиса в Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский в апреле утвердил санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных чиновников, включая Януковича. По версии СБУ, экс-глава государства наряду с другими официальными лицами поддерживал контакты с российскими спецслужбами и способствовал занятию украинских территорий пророссийскими сепаратистами, а также мешал гражданам пользоваться своими правами и свободами.