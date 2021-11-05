Lidl — ваше благополучие в надежных руках

Забота о здоровье и душевном благополучии работников всегда была важна для нас. Кроме обычного страхования в Больничной кассе, мы обеспечиваем всем нашим работникам дополнительную медицинскую страховку, которая начинает действовать с первого рабочего дня. Это значит, что наши работники могут в случае необходимости обращаться к врачам-специалистам частной системы здравоохранения и быстрее получать требующуюся помощь. Дополнительная медицинская страховка включает среди прочего лечение зубов, массаж, очки, физиотерапию и многое другое.

Страхование здоровья делает вашу жизнь беззаботнее и счастливее. Мы считаем, что если люди здоровы и позитивно настроены, командная работа становится более эффективной, что позволяет нам предлагать нашим клиентам более высокое качество обслуживания!

У нас в Lidl нет рутины



Работа в Lidl интересна и предлагает разнообразные вызовы! Можно сказать, что ни один день не похож на другой, потому что обязанности часто меняются. В наших магазинах все работники делают всё, они быстро осваивают навыки выполнения разных обязанностей — работают на кассе, в отделе выпечки или в торговом зале. Кроме того, вносят разнообразие новые и необычные товары, которых больше нигде нет, и которые удивляют своей выгодной ценой.

У нас в Lidl много различных возможностей для развития и роста. Для энергичных и целеустремленных людей крупная международная компания — это возможность двигаться вверх. Многие из наших менеджеров начинали как работники магазина, и их опыт показывает, что у нас очень много разных возможностей для продвижения по карьерной лестнице.

Подайте заявление на работу в нашем магазине в Таллинне, Тарту, Пярну или Нарве! Мы гарантируем вам хорошую зарплату, современные условия труда и различные дополнительные преимущества. Дружелюбные коллеги и всегда готовые оказать поддержку менеджеры, разумеется, уже включены в пакет. 😊

И главное — воспользуйтесь уникальной возможностью принять участие в открытии новой торговой сети в Эстонии!

Прочитайте подробнее о работе в Lidl на нашем сайте pood.lidl.ee.