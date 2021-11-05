ТОП-3 мифов о призвании. Как не ошибиться в поиске себя — рассказывает блогер RusDelfi

Миф № 1: ”Необходимо выбрать свое призвание один раз и на всю жизнь"

Очень часто такие мысли не дают нам найти свое призвание, потому что мы относимся к этому, как к какой-то информации "свыше", в поисках которой надо провести всю жизнь. Но слишком серьезное отношение может только усугубить ситуацию.

Наши интересы имеют свойство меняться с течением времени; меняемся мы сами, мир вокруг. Можно спокойно менять сферу деятельности несколько раз в жизни, не зацикливаясь на чем-то одном — если вы, конечно, чувствуете такую потребность.

Миф № 2: "Когда я найду призвание, мне ни дня не придется работать"

Реализация себя — это не только про удовольствие. Во всем есть свои минусы, человек имеет свойство уставать даже от любимого дела. Но показателем является то, что, когда вы засыпаете с чувством усталости после трудового дня, внутри все равно теплится приятное чувство от того, что вы делаете что-то важное.

Миф № 3: "Мне уже поздно что-то менять и начинать искать себя"

Есть множество примеров людей, которые нашли себя даже будучи уже в преклонном возрасте. Возраст — не показатель.

Пример: моя мама нашла себя только ближе к 50 годам. Ей всегда нравилось заниматься с детьми, учить их, воспитывать, но именно работать в этой сфере она стала только несколько лет назад.

Если вас действительно волнует вопрос возраста, очень советую вам книгу "Захотела и смогла" Владимира Яковлева. Это 31 удивительная история о женщинах, которые доказали, что никогда не поздно исполнить свою самую невероятную мечту.

Конечно, есть еще много мифов в поиске себя, а также страхи и сомнения. Но если человек действительно стремится к этому, то в его силах преодолеть все трудности и раскрыть свой потенциал.

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