Избирательный союз "Список Катри Райк" и партия "Ээсти 200" подписали в Нарве коалиционный договор. Важный пункт — борьба с коррупцией

Кандидат в мэры Нарвы от коалиции Катри Райк говорит, что коалиционный договор включает в себя четыре страницы текста. Райк назвала несколько важных пунктов.

"На первом месте рабочие места. Наши люди нуждаются в достойной работе. В Нарве низкие зарплаты, достойных рабочих мест мало. На втором месте — нарвская медицина. Было много исследований, для горожан это важно. Мы достаточно подробно пишем, что ждем от Нарвской больницы. Для нарвитян важна среда города. Работа с квартирными товариществами тоже важна, мы должны заняться утеплением фасадов домов. Я понимаю, что квартирные товарищества не всегда хотят брать кредиты — это сложно и не всегда ясно. Поэтому мы намерены помогать товариществам с привлечением городских, государственных и европейских фондов. Необходимо привести в порядок дома в Нарве", — перечисляет Райк наиболее важные пункты, по которым намерена работать коалиция.

Наталья Умарова из "Ээсти 200" говорит, что сейчас первоочередная задача перед коалицией — составление депутатского корпуса, это выборы председателя и зампредседателя городского собрания, также выборы мэра. По словам Умаровой, над составлением коалиционного договора была проделана большая работа. "Ээсти 200" будет отвечать за сферу образования.

"Есть довольно сложные пункты, — признает Умарова. — Например, прямое подключение к электростанции. Надо дождаться юридический, финансово-экономический анализ. Надо понять, насколько это важно, нужно ли и что это повлечет за собой. Также мы добавили пункт по ковиду. Учитывая, что в Нарве есть городской врач, который должен заниматься этой проблемой, то мне бы хотелось заслушать его, что у него сделано и подготовлено".