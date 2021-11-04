Москва и Минск подписали декрет Союзного государства и утвердили 28 союзных программ

В них речь идет об интеграции валютных систем двух стран, создании общего платежного пространства и новых принципах налогообложения. Одобрена концепция миграционной политики союзного государства и принята обновленная военная доктрина. Путин также заявил о готовности подготовить и отправить одного белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС), а Лукашенко предложил создать общий медиахолдинг для России и Беларуси.

"Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств. И Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Это никаких сомнений здесь нет", — подчеркнул Путин.

Союзные программы

О 28 союзных программах ранее сообщалось лишь в общих чертах, подробности их реализации неизвестны. Программы были согласованы Путиным и Лукашенко на встрече в сентябре в Москве. Затем они были одобрены на заседании Совета министров Союзного государства.

Власти РФ и Беларуси обсуждают политическую интеграцию двух стран с 1999 года. В 2019-2020 годах на переговорах обсуждалась 31 "дорожная карта" об интеграции в различных сферах экономики и управления. Проекты этих "дорожных карт" никогда не публиковались. Жители Беларуси неоднократно устраивали акции протеста против планов интеграции с Россией.