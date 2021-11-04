В Латвии ввели обязательную вакцинацию работников и компенсацию за побочные эффекты после прививки

Первоначально в предложенной правительством версии компенсация предусматривалась только в случае возникновения серьезного ущерба, то есть, если появились серьезные нарушения здоровья и они останутся на всю жизнь.

Однако после предложения оппозиционного депутата Юлии Степаненко компенсация полагается также тем пациентам, которым в результате вакцинации был причинен средне-тяжелый вред.

По мнению председателя комиссии Сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции Юриса Ранцанса, было бы несправедливо, если бы власти обязывали вакцинироваться, но в случае необходимого лечения не покрывали затрат. При этом Ранцанс добавил, что в случае покраснения и температуры компенсации не будет.

Сейм утвердил обязательную вакцинацию работников

Поправки устанавливают, что работники обязаны сделать прививку от Covid-19 до 15 ноября.

Закон предусматривает, что если работодатель проинформировал работника о том, что для выполнения рабочих обязанностей необходим "ковидный сертфикат" (подтверждает факт вакцинации или перенесенного заболевания), то работник обязан начать вакцинацию не позднее 10 рабочих дней с момента получения информации. Сделать вторую прививку нужно не позже седьмого дня после указанного в инструкции препарата кратчайшего срока завершения процесса вакцинации.

Если работник не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то у работодателя будет право отстранить его от исполнения обязанностей.

При этом закон оставляет возможность переместить такого работника на другую позицию или предоставить ему возможность работать удаленно до тех пор, пока тот не получит сертификат. Стороны могут прийти и к соглашениям иного рода в рамках трудового договора и Трудового закона.