Главный тренер сборной Эстонии по футболу огласил состав для подготовки к двум заключительным отборочным матчам

Как сообщает сайт jalgpall.ee, главный тренер Томас Хэберли огласил список из 27 футболистов, которые соберутся в воскресенье. В состав сборной Эстонии после травмы вернулся нападающий Рауно Саппинен, который в этом году забил за сборную два гола и регулярно забивает за "Флору" после возвращения в строй.

По сравнению с октябрьскими играми против Беларуси и Уэльса, вызов в сборную получили защитник Михаэль Лиландер и полузащитник Маркус Соометс.

"Я очень рад, что по сравнению с прошлым месяцем несколько игроков вернулись после травм. Я также общался с Рагнаром Клаваном, который сказал, что еще не готов играть за сборную", — сказал главный тренер Томас Хеберли.

Сначала сборная Эстонии сыграет в Брюсселе против сборной Бельгии,13 ноября в 21.45, по эстонскому времени. Последнею игру отборочного этапа сборная Эстонии проведет через три дня в Праге, 16 ноября против сборной Чехии в 21.45.