"Хотел ездить на миссии и зарабатывать на этом": зачем молодые люди в Эстонии идут в армию и как проходит служба
От солдата требуется прежде всего выносливость и терпение; храбрость — дело второе. (c) Наполеон Бонапарт
Наш сегодняшний гость — Анатолий — расскажет всю правду о службе в армии и объяснит, почему эта тема вызывает столько обсуждений.
Что привело тебя в армию и с какой целью ты пошел?
Все банально — призыв. Меня пригласили на медицинскую комиссию и я успешно ее прошел. Тогда я хотел попасть в Куперьяновский батальон и это меня привлекло в армию, но в итоге выбрал Тапа.
Насколько тебе комфортно находиться на службе и нравится ли тебе это?
Отчасти да, я получаю удовольствие. Прежде всего, в армии идет упор на физическую нагрузку и подготовку. Помимо этого, мне нравится, что я живу по режиму. Я не трачу время впустую и дни проходят насыщенно. Знакомства, различные возможности — например, пострелять из оружия — также добавляют симпатии к армии. На данный момент я чувствую себя здесь комфортно.
Какова мотивация у молодых людей, чтобы пойти служить?
У каждого своя мотивация, ее даже может и не быть, поскольку у нас обязательна служба в армии. Если говорить про меня, то тогда я хотел ездить на миссии и зарабатывать на этом. Конечно, в список можно добавить военное образование, эстонский язык.
Как попасть в армию?
Банально: призыв или личное желание. В Эстонии на данный момент обязаны служить только молодые люди, девушки — по желанию. Служба идет либо 8, либо 11 месяцев. Если есть гражданство Эстонской Республики, тебе 17-27 лет, у тебя хорошее состояние здоровья, то можно спокойно идти в армию.
Что происходит в первый день, когда ты попадаешь в армию?
Сначала сбор в определенном месте, на первой геопозиции всех разделили по батальонам. Далее нам выдали нужное снаряжение. После этого уже поехали непосредственно в казарму, там проходит ознакомление с местом, людьми. Первый день очень загруженный, очень много новой информации.
Каким навыкам обучается молодой человек во время службы?
Самое очевидное: навыки ведения боя, владение оружием и снаряжением. Кроме того, так человек, служащий в армии, учится планировать время, в некотором роде — выживать в неудобных условиях.
Каким должен быть идеальный служащий (образ, характер и т. д.)?
Для меня примером являются скауты, которых отправляют в горячие точки. Идеальный служащий должен уметь поддержать дух отряда и быть морально стабильным человеком. Умение держать язык за зубами, строгость в своем деле — все это тоже важно. Что касается физической составляющей, надо быть просто подготовленным, это не значит, что нужно не вылезать из спортивного зала.
Насколько тяжело физически служить в армии? А морально?
Пока идет краткий курс солдата, физически будет очень тяжело. Для организма это будет стресс, особенно если человек до этого особо не занимался спортом. Однако таким образом приобретается нужная физическая сила. Для ее оценки в армии проходят два теста. Один — до курса и второй — после, в него входят отжимания на время, пресс и бег 3,5 км. Далее в армии можно уже самому заниматься, для этого предоставлены возможности.
Моральная сторона глубже. Сначала сталкиваешься с дискомфортом от жизни в одной комнате с другими парнями. Незнакомые люди и незнание языка усугубляют обстановку. Важным пунктом еще является то, что в армии ты не сможешь открыть рот и постоять за себя, если в твою сторону что-то будет сказано. На все нужно разрешение, и это может начать давить на человека.
Назови главные плюсы.
Начну с того, что ближе мне. Есть возможность получить категорию вождения различных транспортных средств и основные солдатские навыки, которые после могут помочь в обычной жизни. Можно найти в этом свое призвание в жизни и остаться в военной сфере. В качестве плюса еще можно рассмотреть то, что в армии можно попробовать обращаться с оружием и познакомиться с интересными людьми. Изучение языка и соблюдение режима также являются позитивными сторонами армии.
А какие минусы?
Вышеупомянутая моральная сторона. Приходится прогибаться и делать то, что заставляют. Обратной стороной физической нагрузки может оказаться возможность получить травму. Теряешь контакт с друзьями, родственниками, ведь большую часть времени забирает армия. Месячная сумма — 115 евро — тоже не особо радует, по сравнению с другими странами это мало.
Должна ли армия быть обязательной?
Для меня примером служит Латвия. В этой стране нет обязательной службы, если человек захочет, то он идет служить, и это правильный подход. Почему я должен идти в армию, если например я хочу учиться и работать инженером? Смысла в обязательной армии для Эстонии нет. Прямая угроза для государства отсутствует и на содержание армии тратится огромная сумма, которую можно было бы распределить иначе.
В случае добровольного набора армия 100% будет существовать. Не произойдет такого, что все откажутся, поскольку есть те, кто действительно хочет служить.
Должны ли призываться девушки в обязательном порядке?
В армии нет разделения на гендер, но если говорить про лидирующие позиции, то на них женщин надо отбирать более тщательно. Женщины в армии — это хорошо, но когда проявляется эмоциональная сторона в виде истерик, это уже неприемлемо. Девушки разбавляют обстановку и являются частью служащих. У женского пола есть еще одна привилегия — пробное время, в течение которого можно понять, подходит тебе армия или нет. Если нет, то можно уйти.
Почему многие не хотят служить?
У каждого есть своя жизнь и мало кто хочет менять ее на армию. Кто-то работает и имеет стабильный доход. Кто-то учится и хочет развиваться в этом, а не бегать по лесу. Для многих армия — трата времени, потеря себя, денег и знаний. Именно поэтому молодые парни избегают армии и пытаются "откосить".
Можно ли улучшить языковые навыки в армии?
Конечно, можно. Я прочувствовал это на себе, поскольку сам пришел и общался только на английском. Спустя некоторое время начал разговаривать и понимать, о чем говорят. Перестал бояться эстонского языка. Помогает еще то, что руководство (например, лейтенанты) тоже общаются только на эстонском. Когда находишься в таком окружении, у тебя нет выбора — уже просто придется.
А что касается русского/эстонского языка. Притесняют ли русскоязычных?
Как бы это грустно ни звучало, но такие ситуации имеют место. Могут быть смешки или просто презрительные взгляды со стороны эстоноговорящих служащих. В таком случае надо просто дать понять, кто ты, и тогда все эти моменты проходят.
Дай совет тем, кто хочет пойти в армию.
- Начать учить язык. Иметь хоть какие-нибудь знания, ведь без этого действительно сложно.
- Подготовиться физически. Занятия физкультурой еще никому ничем не повредили.
- Моральная подготовка. Надо понять, что в течение 8-11 месяцев твоя жизнь будет проходить абсолютно по-другому.
Опиши одним словом свой опыт.
Резерв. Хочется больше свободы и развития вне армии, поэтому хочется закончить этот опыт. Но это не значит, что армия — плохо, просто для каждого это индивидуально.