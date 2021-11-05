"Хотел ездить на миссии и зарабатывать на этом": зачем молодые люди в Эстонии идут в армию и как проходит служба

От солдата требуется прежде всего выносливость и терпение; храбрость — дело второе. (c) Наполеон Бонапарт

Наш сегодняшний гость — Анатолий — расскажет всю правду о службе в армии и объяснит, почему эта тема вызывает столько обсуждений.

Что привело тебя в армию и с какой целью ты пошел?

Все банально — призыв. Меня пригласили на медицинскую комиссию и я успешно ее прошел. Тогда я хотел попасть в Куперьяновский батальон и это меня привлекло в армию, но в итоге выбрал Тапа.

Насколько тебе комфортно находиться на службе и нравится ли тебе это?

Отчасти да, я получаю удовольствие. Прежде всего, в армии идет упор на физическую нагрузку и подготовку. Помимо этого, мне нравится, что я живу по режиму. Я не трачу время впустую и дни проходят насыщенно. Знакомства, различные возможности — например, пострелять из оружия — также добавляют симпатии к армии. На данный момент я чувствую себя здесь комфортно.

Какова мотивация у молодых людей, чтобы пойти служить?

У каждого своя мотивация, ее даже может и не быть, поскольку у нас обязательна служба в армии. Если говорить про меня, то тогда я хотел ездить на миссии и зарабатывать на этом. Конечно, в список можно добавить военное образование, эстонский язык.

Как попасть в армию?

Банально: призыв или личное желание. В Эстонии на данный момент обязаны служить только молодые люди, девушки — по желанию. Служба идет либо 8, либо 11 месяцев. Если есть гражданство Эстонской Республики, тебе 17-27 лет, у тебя хорошее состояние здоровья, то можно спокойно идти в армию.

Что происходит в первый день, когда ты попадаешь в армию?

Сначала сбор в определенном месте, на первой геопозиции всех разделили по батальонам. Далее нам выдали нужное снаряжение. После этого уже поехали непосредственно в казарму, там проходит ознакомление с местом, людьми. Первый день очень загруженный, очень много новой информации.

Каким навыкам обучается молодой человек во время службы?