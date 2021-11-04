Блогеру Юрию Хованскому продлили арест. Он заявил в суде, что не выживет в СИЗО

"Меня просто держат тут [в СИЗО], подрывая мое здоровье и веру в человечество. Чем же занимается следствие в это время? Уже пять месяцев они изучают песню, которую я исполнил в 2012 году. Глупую и неудачную шутку, которая, по сути, сломала мою жизнь. Меня просто пытают за то, что моя песня разозлила общественность. <…> Ваша честь, я ни о чем в своей жизни не жалею больше, чем об этой злосчастной шутке. Но разве это повод мучить меня? Я могу содержаться под домашним арестом. Да, у меня дурацкое чувство юмора, но неужели это причина ломать мою жизнь? У меня начались проблемы с кровообращением, сном, внутренними органами. Я долго не выживу в СИЗО".