В Lancet опубликованы первые результаты исследований "Спутника Лайт" в России. Основные выводы

Исследование проводили на 110 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 59 лет в клиническом центре Eco-Safety в Санкт-Петербурге. "Результаты показывают, что вакцина хорошо переносилась и вызывала как гуморальный, так и клеточный иммунный ответ как у серонегативных (не имеющих ранее антител - Би-би-си), так и у серопозитивных (с антителами) здоровых взрослых", - говорится в статье.

Ученые смотрели на нейтрализующие антитела (самые важные с точки зрения борьбы с проникновением вируса в клетки), а также на число участников с нежелательными явлениями, отслеживаемыми на протяжении всего исследования. Кроме того, измерялся клеточный иммунитет и изменения уровня нейтрализующих антител.

Как образовывалась защита после вакцины?

Перед вакцинацией всем участникам исследования провели анализ на антитела к коронавирусу, и тех, у кого они оказались (14 человек), поместили в одну группу, а тех, у кого антител не было (96 человек) - в другую.

Авторы статьи пришли к выводу, что даже однократного укола для не имевших ранее антител добровольцев достаточно, чтобы быстро получить иммунный ответ. Сероконверсия (выработка специфических антител в сыворотке крови) была в 100% случаев к 42 дню. Уже к 10-му дню более выраженный иммунный ответ был в группе ранее имевших антитела по сравнению с группой без выявленных антител, а также с группой выздоравливающих пациентов. У тех, кто ранее не имел антител, к этому дню было лишь небольшое повышение титров.