Энели Ефимова: эстонский сайт поставил на новость со мной фото Юли, а так путаницы нет

Корреспондент портала Матч-ТВ Вероника Гибадиева передает из Казани:



- Вы ожидали от себя такого результата?

- Я тоже удивилась. У меня медаль, серебро. В какой-то мере и себя удивила. Огорчения, что нет золота не испытываю.Я и бронзе бы порадовалась. Для меня все это впервые и я рада этому.

- В плавании сейчас есть две Ефимовых и две Чикуновых (Дарья и Евгения). Кто круче?

- Я за Ефимовых, за свою фамилию (смеется).

- С Юлей общаетесь?

- Она один раз подошла, спросила про фамилию, а так больше нет.

- Не бывает, что вас с ней путают?

- Вчера эстонский портал, когда я проплыла полуфинал поставил фотографию с Юлей, а так сильно путаницы нет.