04.11.2021, 09:10
Энели Ефимова: эстонский сайт поставил на новость со мной фото Юли, а так путаницы нет
Foto: Andres Putting
Эстонская пловчиха Энели Ефимова завоевала серебро чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани на дистанции 100 м брассом и рассказала, что ее не путают с трехкратной призеркой Олимпийских игр Юлией Ефимовой, которая пропускает этот турнир.
Корреспондент портала Матч-ТВ Вероника Гибадиева передает из Казани:
- Вы ожидали от себя такого результата?
- Я тоже удивилась. У меня медаль, серебро. В какой-то мере и себя удивила. Огорчения, что нет золота не испытываю.Я и бронзе бы порадовалась. Для меня все это впервые и я рада этому.
- В плавании сейчас есть две Ефимовых и две Чикуновых (Дарья и Евгения). Кто круче?
- Я за Ефимовых, за свою фамилию (смеется).
- С Юлей общаетесь?
- Она один раз подошла, спросила про фамилию, а так больше нет.
- Не бывает, что вас с ней путают?
- Вчера эстонский портал, когда я проплыла полуфинал поставил фотографию с Юлей, а так сильно путаницы нет.