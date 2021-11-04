Другие виды
04.11.2021, 09:10

Энели Ефимова: эстонский сайт поставил на новость со мной фото Юли, а так путаницы нет

 
Eneli Jefimova naiste 100 m rinnuliujumine 26.07.2021
Eneli Jefimova naiste 100 m rinnuliujumine 26.07.2021
Foto: Andres Putting
Эстонская пловчиха Энели Ефимова завоевала серебро чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани на дистанции 100 м брассом и рассказала, что ее не путают с трехкратной призеркой Олимпийских игр Юлией Ефимовой, которая пропускает этот турнир.

Корреспондент портала Матч-ТВ Вероника Гибадиева передает из Казани:

- Вы ожидали от себя такого результата?

- Я тоже удивилась. У меня медаль, серебро. В какой-то мере и себя удивила. Огорчения, что нет золота не испытываю.Я и бронзе бы порадовалась. Для меня все это впервые и я рада этому.

- В плавании сейчас есть две Ефимовых и две Чикуновых (Дарья и Евгения). Кто круче?

- Я за Ефимовых, за свою фамилию (смеется).

- С Юлей общаетесь?

- Она один раз подошла, спросила про фамилию, а так больше нет.

- Не бывает, что вас с ней путают?

- Вчера эстонский портал, когда я проплыла полуфинал поставил фотографию с Юлей, а так сильно путаницы нет.

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