04.11.2021, 11:52
Бригада эстонского футбольного арбитра Юрия Фришера назначена на матч Лиги конференции
Foto: Madis Veltman
Как сообщает сайт Soccernet.ee, эстонская бригада арбитров назначена на матч Лиги конференции во Франции. Главный судья Юрий Фришер, боковые Вейко Мытсник и Сандер Сага и четвертый судья Роомер Тараев.
Во Франции в рамках четвертого тура группы G Лиги конференции местный "Ренн" сыграет с "Мурой" из Словении.
Французский "Ренн" с 7 очками является лидером группы G, вторым с 6 очками идет голландский "Витесс", третье место занимает английский "Тоттенхэм" с 4 очками, замыкает группу "Мура" с 0 очков.